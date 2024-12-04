В Свердловской области больше 20 лет ищут пропавшую девочку

Posted 4 декабря, 12:23
Published 4 декабря, 12:23
Modified 4 декабря, 12:25
Updated 4 декабря, 12:25
Следственный комитет Свердловской области продолжает поиски пропавшей в Реже Светланы Швачкиной.
14-летняя жительница региона пропала в 2001 году: школьница ушла на учебу и исчезла. С тех пор об уроженке Свердловской области 1987 года рождения ничего не известно.
Однако розыск пропавшей не прекращен: на официальном сайте СК региона опубликована новость о том, что очевидцев происшествия по-прежнему просят сообщить имеющуюся информацию в правоохранительные органы. Уголовное дело не закрыто до сих пор.
Сейчас Светлане Швачкиной 37 лет.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском завершились поиски девочки-подростка. Ее искали неделю и нашли живой.