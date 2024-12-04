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Posted 4 декабря, 12:23

Published 4 декабря, 12:23

Modified 4 декабря, 12:25

Updated 4 декабря, 12:25

В Свердловской области возобновили поиски пропавшей в 2001 году девочки

В Свердловской области больше 20 лет ищут пропавшую девочку

4 декабря 2024, 12:23
Фото: 1MI.

В Свердловской области возобновили поиски пропавшей в 2001 году девочки

Следственный комитет Свердловской области просит очевидцев происшествия сообщить имеющуюся информацию. Девочка исчезла в городе Реж в 2001 году.

Следственный комитет Свердловской области продолжает поиски пропавшей в Реже Светланы Швачкиной.

14-летняя жительница региона пропала в 2001 году: школьница ушла на учебу и исчезла. С тех пор об уроженке Свердловской области 1987 года рождения ничего не известно.

Однако розыск пропавшей не прекращен: на официальном сайте СК региона опубликована новость о том, что очевидцев происшествия по-прежнему просят сообщить имеющуюся информацию в правоохранительные органы. Уголовное дело не закрыто до сих пор.

Сейчас Светлане Швачкиной 37 лет.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском завершились поиски девочки-подростка. Ее искали неделю и нашли живой.

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#Александра Никитская#Следственный комитет#Уголовное дело#Поиск#Розыск#Следствие#Реж#Пропавший#Екатеринбург
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