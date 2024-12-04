В Свердловской области на трассе столкнулись три автомобиля

Авария произошла на 15-м километре дороги. Рассматривается версия, что причиной происшествия стал выезд на встречную полосу автомобиля Toyota Corolla, за рулем которого была 50-летняя женщина. На полосу встречного движения она выехала при попытке обогнать впереди идущий транспорт.