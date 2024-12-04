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Posted 4 декабря, 07:10

Published 4 декабря, 07:10

Modified 4 декабря, 07:12

Updated 4 декабря, 07:12

В Свердловской области два человека пострадали в результате ДТП на трассе

В Свердловской области на трассе столкнулись три автомобиля

4 декабря 2024, 07:10
Фото: 1MI.

В Свердловской области два человека пострадали в результате ДТП на трассе

Авария произошла в Свердловской области недалеко от Красноуфимска 3 декабря. На трассе столкнулись два легковых и один грузовой автомобиль, пострадали два водителя.

В Свердловской области 3 декабря на трассе «Ачит-Месягутово» в районе Красноуфимска произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Столкнулись два легковых и один грузовой автомобиль.

Авария произошла на 15-м километре дороги. Рассматривается версия, что причиной происшествия стал выезд на встречную полосу автомобиля Toyota Corolla, за рулем которого была 50-летняя женщина. На полосу встречного движения она выехала при попытке обогнать впереди идущий транспорт.

Toyota Corolla врезалась в ВАЗ-21074, от которого отечественную машину отбросило в грузовик Mitsubishi Canter.

В аварии пострадали водители Toyota и ВАЗ. В результате освидетельствования стало известно, что водитель ВАЗ был нетрезв, а водитель Toyota имела 171 штраф на нарушение ПДД, сообщает «КП-Екатеринбург».

Ранее стало известно о 17-летней девушке, пострадавшей в результате аварии на улице Щорса в Екатеринбурге.

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#Александра Никитская#Общество#Происшествия#ДТП#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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