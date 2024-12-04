В Свердловской области на трассе столкнулись три автомобиля

Posted 4 декабря, 07:10
Published 4 декабря, 07:10
Modified 4 декабря, 07:12
Updated 4 декабря, 07:12
В Свердловской области 3 декабря на трассе «Ачит-Месягутово» в районе Красноуфимска произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Столкнулись два легковых и один грузовой автомобиль.
Авария произошла на 15-м километре дороги. Рассматривается версия, что причиной происшествия стал выезд на встречную полосу автомобиля Toyota Corolla, за рулем которого была 50-летняя женщина. На полосу встречного движения она выехала при попытке обогнать впереди идущий транспорт.
Toyota Corolla врезалась в ВАЗ-21074, от которого отечественную машину отбросило в грузовик Mitsubishi Canter.
В аварии пострадали водители Toyota и ВАЗ. В результате освидетельствования стало известно, что водитель ВАЗ был нетрезв, а водитель Toyota имела 171 штраф на нарушение ПДД, сообщает «КП-Екатеринбург».
Ранее стало известно о 17-летней девушке, пострадавшей в результате аварии на улице Щорса в Екатеринбурге.