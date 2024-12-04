В Свердловской области снизился уровень кадрового дефицита

Posted 4 декабря, 08:45
Published 4 декабря, 08:45
Modified 4 декабря, 08:47
Updated 4 декабря, 08:47
Кадровый голод на Среднем Урале начал постепенно снижаться. К таким выводам пришли аналитики hh.ru. По результатам исследования, на одну вакансию сейчас приходится три резюме, в то время как в начале этого года на одну вакансию было 2,2 резюме.
В норме на одну вакансию должно быть от 4 до 7 соискателей.
Аналитики также отметили повышение активности соискателей и увеличение предложений от работодателей на 19% больше, чем в прошлом году.
Напомним, в Кузбассе 70 психологов бьются за одну вакансию.