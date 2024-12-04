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Posted 4 декабря, 08:45

Published 4 декабря, 08:45

Modified 4 декабря, 08:47

Updated 4 декабря, 08:47

В Свердловской области снизился уровень кадрового дефицита

В Свердловской области снизился уровень кадрового дефицита

4 декабря 2024, 08:45
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области активизировались люди, ищущие работу. Соискателей стало больше, однако по-прежнему не хватает медиков и продавцов.

Кадровый голод на Среднем Урале начал постепенно снижаться. К таким выводам пришли аналитики hh.ru. По результатам исследования, на одну вакансию сейчас приходится три резюме, в то время как в начале этого года на одну вакансию было 2,2 резюме.

В норме на одну вакансию должно быть от 4 до 7 соискателей.

Аналитики также отметили повышение активности соискателей и увеличение предложений от работодателей на 19% больше, чем в прошлом году.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Работа#Вакансия#Кадры#Екатеринбург
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