В Свердловской области в пожарах за прошедшие сутки погиб и пострадал человек

Posted 4 декабря, 13:54
Published 4 декабря, 13:54
Modified 4 декабря, 13:56
Updated 4 декабря, 13:56
В Свердловской области за прошедшие сутки спасатели потушили 20 пожаров: такова статистика ведомства за 3 декабря 2024 года. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций 6 раз боролись с огнем в жилых домах.
Известно, что при возгорании в Красноуфимске на улице Грибоедова погиб один человек. Огонь локализовали на площади 60 квадратных метров. В пожаре в частном доме в Ачите есть пострадавший несовершеннолетний. Здесь огонь успел распространиться на 160 «квадратов».
ЧП с возгоранием на улице Аквамариновой в Екатеринбурге обошлось без пострадавших и жертв.
В пресс-службе ведомства Свердловской области отметили, что в частных домах, где случились ЧП, не было пожарных извещателей. Специальная техника могла бы уведомить жильцов о начинающемся пожаре.
Ранее стало известно, что гражданина Киргизии, спасавшего в пожаре в Екатеринбурге людей, все же выдворили из страны.