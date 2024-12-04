В Свердловской области в пожарах за прошедшие сутки погиб и пострадал человек

Известно, что при возгорании в Красноуфимске на улице Грибоедова погиб один человек. Огонь локализовали на площади 60 квадратных метров. В пожаре в частном доме в Ачите есть пострадавший несовершеннолетний. Здесь огонь успел распространиться на 160 «квадратов».