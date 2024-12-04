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Posted 4 декабря, 13:54

Published 4 декабря, 13:54

Modified 4 декабря, 13:56

Updated 4 декабря, 13:56

За сутки в Свердловской области один человек и один пострадал в пожаре

В Свердловской области в пожарах за прошедшие сутки погиб и пострадал человек

4 декабря 2024, 13:54
Фото: 1MI.

За сутки в Свердловской области один человек и один пострадал в пожаре

Всего за 3 декабря спасатели Свердловской области выезжали на тушение возгораний 20 раз.

В Свердловской области за прошедшие сутки спасатели потушили 20 пожаров: такова статистика ведомства за 3 декабря 2024 года. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций 6 раз боролись с огнем в жилых домах.

Известно, что при возгорании в Красноуфимске на улице Грибоедова погиб один человек. Огонь локализовали на площади 60 квадратных метров. В пожаре в частном доме в Ачите есть пострадавший несовершеннолетний. Здесь огонь успел распространиться на 160 «квадратов».

ЧП с возгоранием на улице Аквамариновой в Екатеринбурге обошлось без пострадавших и жертв.

В пресс-службе ведомства Свердловской области отметили, что в частных домах, где случились ЧП, не было пожарных извещателей. Специальная техника могла бы уведомить жильцов о начинающемся пожаре.

Ранее стало известно, что гражданина Киргизии, спасавшего в пожаре в Екатеринбурге людей, все же выдворили из страны.

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#Александра Никитская#Пожар#Спасатели#ЧП#Екатеринбург#МЧС#Инцидент
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