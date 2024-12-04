Волонтеры спасли изуродованную собаку 90-летнего дедушки в Нижнем Тагиле

Posted 4 декабря, 05:16
Published 4 декабря, 05:16
Modified 4 декабря, 05:18
Updated 4 декабря, 05:18
Проживает мужчина в бараке. Собака начала жить в лазе при здании. Однажды домой пес вернулся с изуродованной челюстью. С нее свисал пласт кожи. Волонтеры сначала подумали, что кто-то засунул собаке в пасть петарду, но последствия были не такими серьезными. Предполагается, что пес подрался с другими собаками, сообщили в «Зоозащите».
О том, что питомец находится в сложной ситуации, узнала местная жительница. Она рассказала об этом в интернете и смогла собрать 130 тысяч на лечение. Собаку прозвали Верным. Он теперь находится в Екатеринбурге и идет на поправку.
Через некоторое время с волонтерами связался племянник дедушки и потребовал вернуть собаку. Он заявил, что является хозяином Верного и в доме имеются все условия для его проживания. Также он требовал вернуть пса, чтобы сделать ему более дешевую операцию. Кроме того, заявили волонтеры, родственники опасались, что с них потребуют средства на лечение, а затем и вовсе обвинили в краже собаки и пригрозили обращением к правоохранителям.
В ответ волонтеры потребовали предоставить доказательства, что собака принадлежит именно «владельцам». Также они заявили, что при признании их хозяевами, они понесут ответственность за жестокое обращение с животными и предложили обратиться в суд в случае несогласия.
Напомним, в Екатеринбурге была обнаружена слепая собака, которую неизвестные выбросили на мороз.