Волонтеры спасли изуродованную собаку 90-летнего дедушки в Нижнем Тагиле

Через некоторое время с волонтерами связался племянник дедушки и потребовал вернуть собаку. Он заявил, что является хозяином Верного и в доме имеются все условия для его проживания. Также он требовал вернуть пса, чтобы сделать ему более дешевую операцию. Кроме того, заявили волонтеры, родственники опасались, что с них потребуют средства на лечение, а затем и вовсе обвинили в краже собаки и пригрозили обращением к правоохранителям.