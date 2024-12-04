Встречаем Новый год на даче: 5 трудностей, которые нужно учесть

Если вы добираетесь до дачи на машине, учтите, что дороги могут быть заметены после снегопадов. Возьмите с собой лопату, чтобы в случае необходимости откопать автомобиль из снежного плена. Если планируете добираться общественным транспортом, то учтите, что в осенне-зимний период расписание автобусов и электричек меняется из-за снижения потока дачников. Обязательно продумайте, как и на чем вы приедете и уедете.