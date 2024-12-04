Встречаем Новый год на даче: 5 трудностей, которые нужно учесть

Posted 4 декабря, 12:22
Published 4 декабря, 12:22
Modified 4 декабря, 12:24
Updated 4 декабря, 12:24
Новый год на даче — это особенное время, полное уюта и семейного тепла. Снег, тихие звуки зимней природы и свежий воздух помогают расслабиться и отвлечься от городской суеты. Однако горожанам трудно отказаться от благ цивилизации, поэтому при подготовке праздника важно предусмотреть все нюансы, без которых отдых просто не будет комфортным.
Если вы добираетесь до дачи на машине, учтите, что дороги могут быть заметены после снегопадов. Возьмите с собой лопату, чтобы в случае необходимости откопать автомобиль из снежного плена. Если планируете добираться общественным транспортом, то учтите, что в осенне-зимний период расписание автобусов и электричек меняется из-за снижения потока дачников. Обязательно продумайте, как и на чем вы приедете и уедете.
Если на даче у вас летний домик без отопления, продумайте, как и где можно будет согреться. Хорошо, если есть печка-буржуйка или электрические обогреватели. Возможно, кому-то придется приехать на дачу заранее, чтобы прогреть воздух в помещении.
Если возможности согреться внутри нет, тогда остается один вариант — большой костер.
У многих дачников на участке газ не проведен. Везти с собой газовый баллон довольно проблематично. Остается либо компактная электроплита, на которой много не приготовишь, либо уличный мангал, — пишет портал «Новый очаг».
Еще один приемлемый вариант — походная газовая горелка, к которой можно приобрести несколько компактных газовых баллончиков.
Хорошо, если на даче есть колодец или течет незамерзающий родник, из которого можно взять питьевую воду. В противном случае, нужно подумать о запасе пятилитровых бутылок. Заранее рассчитайте количество воды, которое понадобится на вашу компанию, чтобы можно было и попить чай, и помыть руки, и сполоснуть посуду.
«Деревянный домик» в зимнее время — далеко не самое теплое и привлекательно место. Заранее предупредите гостей об отсутствии удобств в теплом помещении. Если они готовы потерпеть лишения ради природы, свежего воздуха и хорошей компании, тогда вперед — смело отправляйтесь на дачу.
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Источник: novochag.ru.