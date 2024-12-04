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Posted 4 декабря, 15:50

Published 4 декабря, 15:50

Modified 4 декабря, 15:51

Updated 4 декабря, 15:51

ВТБ: Объем наличных средств у россиян сократился до 15%

ВТБ: Объем наличных средств у россиян сократился до 15%

4 декабря 2024, 15:50
Фото: 1MI.
Высокие процентные ставки по банковским вкладам стали причиной снижения доли наличных сбережений у россиян до 15%. Об этом сообщил Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ, на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Суммарный объем наличных у граждан России достиг 15,9 триллиона рублей и 94 миллиардов в иностранной валюте. Георгий Горшков также заявил, что к концу текущего года розничные вклады в банках превысят 56 триллионов рублей. Об этом пишет 56orb.ru.

Горшков подчеркнул, что уменьшение объема наличных средств у россиян стало самым значительным за последние шесть лет. Ожидается, что до конца года примерно 350 миллиардов рублей будут переведены на банковские счета, что поможет гражданам защитить свои средства от инфляции и получить высокий доход.

Аналитики ВТБ прогнозируют, что в 2024 году россияне избавятся от значительной части наличной иностранной валюты. Ожидается снижение в пределах 3,2–3,5 миллиарда долларов, тогда как в 2023 году этот показатель составил 0,5 миллиарда долларов. Такая тенденция связана с увеличением ставок по рублевым вкладам, что делает их более привлекательными для населения.

Ожидается, что рынок розничных пассивов в России вырастет на 26% и достигнет 56,4 триллиона рублей. ВТБ также прогнозирует, что в 2024 году объем вложений розничных клиентов увеличится в 1,5 раза и составит 10,3 триллиона, из которых 9,6 триллиона будет в рублях.

Для клиентов банков ВТБ и «Открытие» уходящий год ознаменуется завершением интеграционного процесса, благодаря чему новые клиенты смогут воспользоваться расширенной продуктовой линейкой ВТБ.

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