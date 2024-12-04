ВТБ: Объем наличных средств у россиян сократился до 15%

Аналитики ВТБ прогнозируют, что в 2024 году россияне избавятся от значительной части наличной иностранной валюты. Ожидается снижение в пределах 3,2–3,5 миллиарда долларов, тогда как в 2023 году этот показатель составил 0,5 миллиарда долларов. Такая тенденция связана с увеличением ставок по рублевым вкладам, что делает их более привлекательными для населения.