ВТБ: Объем наличных средств у россиян сократился до 15%

Posted 4 декабря, 15:50
Published 4 декабря, 15:50
Modified 4 декабря, 15:51
Updated 4 декабря, 15:51
Суммарный объем наличных у граждан России достиг 15,9 триллиона рублей и 94 миллиардов в иностранной валюте. Георгий Горшков также заявил, что к концу текущего года розничные вклады в банках превысят 56 триллионов рублей. Об этом пишет 56orb.ru.
Горшков подчеркнул, что уменьшение объема наличных средств у россиян стало самым значительным за последние шесть лет. Ожидается, что до конца года примерно 350 миллиардов рублей будут переведены на банковские счета, что поможет гражданам защитить свои средства от инфляции и получить высокий доход.
Аналитики ВТБ прогнозируют, что в 2024 году россияне избавятся от значительной части наличной иностранной валюты. Ожидается снижение в пределах 3,2–3,5 миллиарда долларов, тогда как в 2023 году этот показатель составил 0,5 миллиарда долларов. Такая тенденция связана с увеличением ставок по рублевым вкладам, что делает их более привлекательными для населения.
Ожидается, что рынок розничных пассивов в России вырастет на 26% и достигнет 56,4 триллиона рублей. ВТБ также прогнозирует, что в 2024 году объем вложений розничных клиентов увеличится в 1,5 раза и составит 10,3 триллиона, из которых 9,6 триллиона будет в рублях.
Для клиентов банков ВТБ и «Открытие» уходящий год ознаменуется завершением интеграционного процесса, благодаря чему новые клиенты смогут воспользоваться расширенной продуктовой линейкой ВТБ.