ВТБ прогнозирует рост рынка сбережений в 2025 году на 21%

В ВТБ темпы растут быстрее, чем в среднем по рынку. Портфель розничных пассивов банка во всех валютах в этом году увеличится в полтора раза и составит 10,3 трлн рублей, из которых 9,6 трлн — пассивы в рублях. В 2025 году ВТБ намерен увеличить вложения клиентов на тридцать процентов, то есть на 3 трлн рублей. В итоге общая сумма пассивов граждан в 2025 году достигнет 13,3 трлн рублей.