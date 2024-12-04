ВТБ прогнозирует рост рынка сбережений в 2025 году на 21%

Posted 4 декабря, 14:32
Published 4 декабря, 14:32
Modified 4 декабря, 14:32
Updated 4 декабря, 14:32
В следующем году рост продолжится, но будет происходить уже более медленными темпами — увеличившись примерно 21 процент, портфель средств розничных клиентов при этом может достичь 68,4 триллиона рублей.
Такой информацией поделился заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков во время своего выступления на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», пишет inkazan.ru.
По словам Горшкова, российское население предпочитает хранить свои сбережения в национальной валюте. В этом году рыночный портфель розничных пассивов в рублях увеличится на 28 процентов и достигнет 52,6 трлн рублей, а в 2025 году портфель депозитов, текущих и накопительных счетов вырастет на 22,5 процента и в результате превысит 64 трлн рублей.
В ВТБ темпы растут быстрее, чем в среднем по рынку. Портфель розничных пассивов банка во всех валютах в этом году увеличится в полтора раза и составит 10,3 трлн рублей, из которых 9,6 трлн — пассивы в рублях. В 2025 году ВТБ намерен увеличить вложения клиентов на тридцать процентов, то есть на 3 трлн рублей. В итоге общая сумма пассивов граждан в 2025 году достигнет 13,3 трлн рублей.
В 2025 году темпы роста рынка сбережений в стране будут снижаться, если Банк России реализует планы по смягчению ДКП, пояснил Горшков. В случае снижения инфляционного давления изменятся ставки по вкладам, а пока они выгодны настолько, что клиенты хотят занять деньги у друзей, чтобы разместить средства на депозите.
«Но такое окно возможностей не будет длиться долго, поэтому сейчас — оптимальное время, чтобы зафиксировать максимальные ставки на длительный срок», — подчеркнул Георгий Горшков.
В ВТБ обратили внимание, что продукты банка с максимальными ставками по вкладам и накопительным счетам могли оформить и клиенты «Открытия», которые перевели практически все свои накопления в ВТБ в ходе интеграции банков. Портфель сбережений превысил 940 млрд рублей с учетом вкладов на балансе «Открытия», которые автоматически будут переведены в ВТБ по окончании срока в соответствии с подписанным отложенным платежным поручением.