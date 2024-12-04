ВТБ увеличил количество активных розничных клиентов на треть

Posted 4 декабря, 16:55
Published 4 декабря, 16:55
Modified 4 декабря, 16:55
Updated 4 декабря, 16:55
С соответствующим заявлением на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» выступил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Об этом пишет newsnn.ru.
Он отметил, что за 2024 год конкуренция в банковском секторе возросла, так как теперь пользователи получили возможность переводить десятки миллионов рублей без комиссии в один клик. На сегодняшний день сменить свой банк со всеми депозитами стало быстрее, чем приготовить себе чашку кофе. ВТБ не только смог сохранить стабильное положение на рынке, но и привлек около шести миллионов новых клиентов за минувшие 12 месяцев, что можно считать абсолютным рекордом. Это означает, что сейчас ВТБ занимается обслуживанием почти каждого третьего экономически активного россиянина. Георгий Горшков рассказал, что за год клиенты получат до одного триллиона рублей процентного дохода по депозитам и накопительным счетам, так как финансовая организация смогла удвоить инвестирование в программу лояльности и масштабировать охват выездного сервиса до 100 миллионов человек. Представитель банка сделал вывод, что первый год деятельности согласно новой стратегии имеет большие успехи.
Как и рассчитывал ВТБ, до завершения года клиентами банка выступят порядка 2,5 миллиона розничных клиентов «Открытия». Стоит отметить, что 80% клиентов в уходящем году с помощью сервиса онлайн-перехода перевели все свои средства в ВТБ в один клик.
На фоне повышения ключевой ставки и отмены лимитов на переводы по СБП кредитные организации, в том числе и ВТБ, начинают все активнее конкурировать за клиентов, предлагая потребителям экстра-доходность по депозитам и самые выгодные на данный момент программы лояльности. В таких условиях клиенты могут выбирать ценовые преференции, а также уровень сервиса, удобство и технологичность. Свыше 20 миллионов потребителей пользуются «ВТБ Онлайн», а ежемесячная аудитория цифровых сервисов в течение года стала выше на треть.
ВТБ, как и ранее, следует курсу по развитию партнерских проектов: банк создал кобрендинговую карту совместно с «Аэрофлотом», учредил специальную зарплатную карту для работников РЖД, а также инициировал выдачу кредитных карт через сотрудников федеральных торговых сетей — «М.Видео», «Эльдорадо», салоны связи «Мегафон», платформу «Финфорт».