ВТБ увеличил количество активных розничных клиентов на треть

Он отметил, что за 2024 год конкуренция в банковском секторе возросла, так как теперь пользователи получили возможность переводить десятки миллионов рублей без комиссии в один клик. На сегодняшний день сменить свой банк со всеми депозитами стало быстрее, чем приготовить себе чашку кофе. ВТБ не только смог сохранить стабильное положение на рынке, но и привлек около шести миллионов новых клиентов за минувшие 12 месяцев, что можно считать абсолютным рекордом. Это означает, что сейчас ВТБ занимается обслуживанием почти каждого третьего экономически активного россиянина. Георгий Горшков рассказал, что за год клиенты получат до одного триллиона рублей процентного дохода по депозитам и накопительным счетам, так как финансовая организация смогла удвоить инвестирование в программу лояльности и масштабировать охват выездного сервиса до 100 миллионов человек. Представитель банка сделал вывод, что первый год деятельности согласно новой стратегии имеет большие успехи.