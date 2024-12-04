ВТБ: в 2025 году продажи розничных кредитов в России сократятся на треть

Posted 4 декабря, 10:39
Published 4 декабря, 10:39
Modified 4 декабря, 10:41
Updated 4 декабря, 10:41
Для сравнения, в этом году продажи розничных кредитов составят 13,3 трлн рублей — сокращение к 2023 году составит 18%. Таким образом, тренд на охлаждение кредитования населения усилится минимум в 1,5 раза. Об этом в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» заявил заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков.
Ускорение «охлаждения» рынка розничного кредитования будет связано с комплексом факторов: сохраняющиеся экстравысокие ставки, серьезное ужесточение риск-политики ЦБ РФ (действие макропруденциальных надбавок и макропруденциальных лимитов), а также уход от массовой господдержки в сегменте ипотеки. В последний раз выдачи банковских кредитов были ниже 10 трлн рублей еще до 2020 года.
Объем залоговых кредитов в 2025 году по-прежнему будет превышать необеспеченное кредитование:
Существенно замедлятся в следующем году и темпы прироста кредитного портфеля. Если в 2024 году его объем вырастет на 14% — до 40 трлн рублей, то в 2025 году — не более чем на 5%, до 41-42 трлн, пишет mkset.ru.
«В следующем году снижение розничного рынка кредитов будет максимальным за последние годы — сразу на 30%. В этом смысле можно сказать, что 2024-й год был для регулятора, скорее, „репетицией“ сокращения потребительского спроса населения. Такой шаг оправдан: высокие ставки и жесткие требования к заемщикам — не время массово набирать кредиты, чтобы затем испытывать проблемы с их выплатой. Поэтому в следующем году банки будут гораздо более тщательно следить за качеством своего кредитного портфеля, чем за его объемом», — отметил Георгий Горшков.
В ходе двухлетней интеграции ВТБ и «Открытия» банки полностью объединили портфель кредитов физлиц «Открытия», который составил 770 млрд рублей. и портфель сбережений — более 940 млрд. рублей (с учетом вкладов на балансе «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по окончанию срока в соответствии с подписанным отложенным платёжным поручением). 80% клиентов в этом году воспользовались сервисом онлайн-перехода, в ходе которого можно было перевести все свои средства в ВТБ «в один клик».