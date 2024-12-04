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Posted 4 декабря, 10:39

Published 4 декабря, 10:39

Modified 4 декабря, 10:41

Updated 4 декабря, 10:41

ВТБ: в 2025 году продажи розничных кредитов в России сократятся на треть

ВТБ: в 2025 году продажи розничных кредитов в России сократятся на треть

4 декабря 2024, 10:39
Фото: 1MI.
В 2025 году российские банки выдадут около 9,5 трлн рублей кредитов физлицам, что будет ниже результатов текущего года почти на 30%. (Прогноз ВТБ дан на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования).

Для сравнения, в этом году продажи розничных кредитов составят 13,3 трлн рублей — сокращение к 2023 году составит 18%. Таким образом, тренд на охлаждение кредитования населения усилится минимум в 1,5 раза. Об этом в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» заявил заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков.

Ускорение «охлаждения» рынка розничного кредитования будет связано с комплексом факторов: сохраняющиеся экстравысокие ставки, серьезное ужесточение риск-политики ЦБ РФ (действие макропруденциальных надбавок и макропруденциальных лимитов), а также уход от массовой господдержки в сегменте ипотеки. В последний раз выдачи банковских кредитов были ниже 10 трлн рублей еще до 2020 года.

Объем залоговых кредитов в 2025 году по-прежнему будет превышать необеспеченное кредитование:

  • Продажи ипотеки могут составить около 4 трлн рублей против 5 трлн в уходящем году.
  • Продажи автокредитов будут сопоставимы с результатами 2024 года (порядка 2,1 — 2,3 трлн рублей).
  • Продажи кредитов наличными достигнут максимум 3,2 трлн рублей, сократившись на 46%.

Существенно замедлятся в следующем году и темпы прироста кредитного портфеля. Если в 2024 году его объем вырастет на 14% — до 40 трлн рублей, то в 2025 году — не более чем на 5%, до 41-42 трлн, пишет mkset.ru.

«В следующем году снижение розничного рынка кредитов будет максимальным за последние годы — сразу на 30%. В этом смысле можно сказать, что 2024-й год был для регулятора, скорее, „репетицией“ сокращения потребительского спроса населения. Такой шаг оправдан: высокие ставки и жесткие требования к заемщикам — не время массово набирать кредиты, чтобы затем испытывать проблемы с их выплатой. Поэтому в следующем году банки будут гораздо более тщательно следить за качеством своего кредитного портфеля, чем за его объемом», — отметил Георгий Горшков.

В ходе двухлетней интеграции ВТБ и «Открытия» банки полностью объединили портфель кредитов физлиц «Открытия», который составил 770 млрд рублей. и портфель сбережений — более 940 млрд. рублей (с учетом вкладов на балансе «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по окончанию срока в соответствии с подписанным отложенным платёжным поручением). 80% клиентов в этом году воспользовались сервисом онлайн-перехода, в ходе которого можно было перевести все свои средства в ВТБ «в один клик».

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