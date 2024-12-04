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Posted 4 декабря, 15:13

Published 4 декабря, 15:13

Modified 4 декабря, 15:15

Updated 4 декабря, 15:15

Жители Нижнего Тагила боятся бродячих собак, гуляющих по улицам

Жители Нижнего Тагила опасаются выходить на улицу из-за бездомных собак

4 декабря 2024, 15:13
Фото: 1MI.

Жители Нижнего Тагила боятся бродячих собак, гуляющих по улицам

В Нижнем Тагиле жители одного из поселков опасаются покидать дома из-за большого количества бездомных псов.

В Нижнем Тагиле жители жалуются на своры бездомных собак, которые представляют для людей опасность.

Непростая ситуация сложилась в 9-м поселке: стаи животных бродят по улицам днем, а по ночам не дают спать горожанам своим лаем.

Люди давно боятся выйти на улицу, а если вышли, нужно постоянно оглядываться, — сообщает телеграм-канал «Инцидент. Нижний Тагил» со ссылкой на читателя.

Ранее сообщалось о нападении своры собак на жительницу Нижнего Тагила, которая была с ребенком. Ее отбили от животных случайные очевидцы. Следственный комитет проводит проверку на предмет халатности.

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#Общество#Нижний Тагил#Город#Отлов собак#Бездомные животные#Екатеринбург#Инцидент
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