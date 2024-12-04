Жители Нижнего Тагила опасаются выходить на улицу из-за бездомных собак

Posted 4 декабря, 15:13
Published 4 декабря, 15:13
Modified 4 декабря, 15:15
Updated 4 декабря, 15:15
В Нижнем Тагиле жители жалуются на своры бездомных собак, которые представляют для людей опасность.
Непростая ситуация сложилась в 9-м поселке: стаи животных бродят по улицам днем, а по ночам не дают спать горожанам своим лаем.
Люди давно боятся выйти на улицу, а если вышли, нужно постоянно оглядываться, — сообщает телеграм-канал «Инцидент. Нижний Тагил» со ссылкой на читателя.
Ранее сообщалось о нападении своры собак на жительницу Нижнего Тагила, которая была с ребенком. Ее отбили от животных случайные очевидцы. Следственный комитет проводит проверку на предмет халатности.