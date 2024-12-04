Жителя Нижних Серег, убившего жену-полицейскую, подозревают в изготовлении порно

Posted 4 декабря, 07:46
Published 4 декабря, 07:46
Modified 4 декабря, 07:48
Updated 4 декабря, 07:48
Артуру Русинову, убившему свою жену-полицейскую Эльвиру Муфазалову, следователи предъявили новое обвинение.
Известно, что до ареста Русинов после совершения жестокого преступления стал сожительствовать с женщиной и ее детьми. После того, как вскрылись факты съемки детей, следователи возбудили новое уголовное дело.
Во время обыска в жилище найдены видеозаписи несовершеннолетних, а также материалы съемки погибшей Эльвиры Муфазаловой и ее сестры, пишет E1. Потерпевшая по новому уголовному делу боится маньяка: она запросила государственную защиту как свидетель преступления.
Теперь Русинову могут добавить срок по статье о неприкосновенности частной жизни, а также об использовании детей в целях изготовления порно. Общий срок лишения свободы может составить до 15 лет.
О том, что Русинова оставили под стражей на время расследования убийства, сообщалось в сентябре 2023 года.