tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 07:46

Published 4 декабря, 07:46

Modified 4 декабря, 07:48

Updated 4 декабря, 07:48

Свердловчанина, убившего свою жену-полицейскую, обвиняют в съемке порно с детьми

Жителя Нижних Серег, убившего жену-полицейскую, подозревают в изготовлении порно

4 декабря 2024, 07:46
Фото: 1MI.

Свердловчанина, убившего свою жену-полицейскую, обвиняют в съемке порно с детьми

Жителю Нижних Серег Артуру Русинову предъявили новое обвинение. Во время обысков найдены видеозаписи.

Артуру Русинову, убившему свою жену-полицейскую Эльвиру Муфазалову, следователи предъявили новое обвинение.

Известно, что до ареста Русинов после совершения жестокого преступления стал сожительствовать с женщиной и ее детьми. После того, как вскрылись факты съемки детей, следователи возбудили новое уголовное дело.

Во время обыска в жилище найдены видеозаписи несовершеннолетних, а также материалы съемки погибшей Эльвиры Муфазаловой и ее сестры, пишет E1. Потерпевшая по новому уголовному делу боится маньяка: она запросила государственную защиту как свидетель преступления.

Теперь Русинову могут добавить срок по статье о неприкосновенности частной жизни, а также об использовании детей в целях изготовления порно. Общий срок лишения свободы может составить до 15 лет.

О том, что Русинова оставили под стражей на время расследования убийства, сообщалось в сентябре 2023 года.

Читайте также:
Жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в убийстве девушки на ЭльмашеВ Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве девушки на ЭльмашеСтали известны подробности убийства девушки в Екатеринбурге
Муж опекуна, обвиняемой в убийстве Далера из Екатеринбурга отказался от показаний
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Дети#Суд#Уголовное дело#Криминал#Преступление#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика