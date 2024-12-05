15 сантиметров смерти: жителей Ирбита беспокоит опасная конструкция в центре города

Каждая из опор экрана оснащена четырьмя металлическими штырями длиной около 15 см, предназначенными для крепления болтов. Всего таких штырей насчитывается 60. Житель Ирбита считает, что эти элементы конструкции создают значительную опасность для пешеходов, особенно в условиях оживленного центра города, где часто проходят массовые мероприятия. Если человек случайно споткнется или поскользнется, он может получить серьезные травмы, вплоть до смертельных случаев, если штырь попадет в голову.