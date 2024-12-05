15 сантиметров смерти: жителей Ирбита беспокоит опасная конструкция в центре города

Posted 5 декабря, 10:33
Published 5 декабря, 10:33
Modified 5 декабря, 12:09
Updated 5 декабря, 12:09
В 2023 году на Бульваре Победы в городе Ирбите был установлен мультимедийный экран Sima Land. Казалось бы, такой шаг должен был улучшить городскую инфраструктуру. Однако, по словам местного активиста Алексея Кононова, вскоре выяснилось, что установка этого оборудования привела к возникновению серьезной угрозы горожан.
Каждая из опор экрана оснащена четырьмя металлическими штырями длиной около 15 см, предназначенными для крепления болтов. Всего таких штырей насчитывается 60. Житель Ирбита считает, что эти элементы конструкции создают значительную опасность для пешеходов, особенно в условиях оживленного центра города, где часто проходят массовые мероприятия. Если человек случайно споткнется или поскользнется, он может получить серьезные травмы, вплоть до смертельных случаев, если штырь попадет в голову.
Проблема уже давно беспокоит Алексея. Он неоднократно обращал внимание на необходимость устранения угрозы, однако местные власти пока не предприняли каких-либо действий. Например, в соседнем Екатеринбурге подобные проблемы были решены путем среза опасных элементов конструкций и благоустройства прилегающей территории. В Ирбите же ситуация остается неизменной.
В Екатеринбурге эти штыри срезаны, все благоустроено, там установлены скамейки, в Ирбите такого нет, — рассказал редакции TagilCity.ru активист Алексей Кононов.
Представители администрации не проявили инициативы по устранению опасностей. Более того, в городской архитектуре заявили, что данная конструкция является некапитальной, поэтому решение о ее изменении требует дополнительных согласований и сбора большого количества документов.
Решение по установке временное, сейчас думают о переносе конструкции, но пока решения нет. Если анкера приварить, строение уже будет капитальным, а это вызовет дополнительные проблемы с согласованием, — рассказал активисту Олег, помощник депутата Долгополовой.
Такая бюрократическая волокита лишь усугубляет ситуацию, оставляя жителей города под угрозой. В связи с этим активист Алексей Кононов обратился за помощью в областную прокуратуру. Однако и там дело застопорилось: прокуратура направила запрос в администрацию города, но ответа так и не получила.
В Ирбитскую районную прокуратуру обращались в сентябре 2024 года с проблемой, что конструкция вызывает опасность, те отправили в администрацию города запрос, ответ от которой не получили в итоге. 20 ноября снова написали в прокуратуру, что ответа так и не получили. 4 декабря обзвонили местных депутатов, на участке их четыре, дозвонились только до двух. Один из них выслушал проблему и сказал, что если эти штыри убрать, то это будет капитальная конструкция, нужно будет больше документов собирать, беготни прибавится, — рассказал один Алексей Кононов.
Не дождавшись реакции со стороны властей, общественный активист Алексей Кононов решил обратиться к местным депутатам. На участке находится четверо представителей законодательной власти, однако связаться удалось только с двумя из них. Один из депутатов выразил готовность рассмотреть проблему, но отметил, что снятие штырей потребует признания конструкции капитальной, что усложнит процесс принятия решения. Альтернативным вариантом было предложено установить защитные кожухи на опасные элементы конструкции.
Насколько я знаю, в принципе кожухов было бы достаточно, потому как еще раз повторяю, не хотят его переводить в статус капитального, не хотят. Там потом проблемы будут с переносом. Я сходу сам, посмотрю, что там да и как, — прокомментировал ситуацию Олег, помощник местного депутата Долгополовой.
Этот вопрос планируется обсудить на ближайшем открытом заседании городской думы. Остается надеяться, что депутаты найдут способ решить эту проблему, не затягивая процесс бюрократическими проволочками.