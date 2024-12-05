3 пшика и обивка дивана снова стала яркой, а пятна исчезли: простой домашний лайфхак

Posted 5 декабря, 14:53
Published 5 декабря, 14:53
Modified 5 декабря, 14:55
Updated 5 декабря, 14:55
Обивка дивана впитывает не только грязь и пыль, но и все запахи. Если, например, в комнате курят, то со временем диван начнет издавать не самый приятный аромат. Метод чистки, который предлагают эксперты-клинеры, основан на применении самых обычных веществ, которые, однако, действуют эффективнее дорогой бытовой химии.
В тарелке смешиваем по столовой ложке уксуса, средства для посуды и соды, доводим массу до однородности, после чего выливаем в бутылочку с водой, на которую можно надеть пульверизатор. Взбалтываем состав, надев крышку на емкость, и он готов к использованию, — такой совет экспертов приводит портал News102.
Перед применением проверьте чистящее средство на незаметном участке обивки, чтобы убедиться, что оно не повредит материал. Распыляем средства на ткань и оставляем для воздействия. Особо загрязненные места можно потереть мягкой щеткой или губкой. Смывать средство не нужно: когда обивка дивана подсохнет, просто пропылесосьте поверхность, чтобы удалить остатки грязи и пыли.
Чтобы диван служил вам верой и правдой долгие годы, соблюдайте простые меры предосторожности. Например, не ставьте диван под прямые солнечные лучи или рядом с обогревателями, так как это может испортить материал.
Регулярно чистите диван, чтобы избежать накопления пыли и пятен. Используйте защитные спреи и покрытия, которые помогут предотвратить загрязнения. Если диван сильно загрязнен или имеет сложные пятна, возможно, стоит обратиться в профессиональную химчистку.
А вот таким способом вы сможете почистить матрас и избавиться от пылевых клещей.