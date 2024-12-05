3 пшика и обивка дивана снова стала яркой, а пятна исчезли: простой домашний лайфхак

Перед применением проверьте чистящее средство на незаметном участке обивки, чтобы убедиться, что оно не повредит материал. Распыляем средства на ткань и оставляем для воздействия. Особо загрязненные места можно потереть мягкой щеткой или губкой. Смывать средство не нужно: когда обивка дивана подсохнет, просто пропылесосьте поверхность, чтобы удалить остатки грязи и пыли.