Анна Асти провела финальный концерт в Екатеринбурге

Posted 5 декабря, 08:46
Published 5 декабря, 08:46
Modified 5 декабря, 08:48
Updated 5 декабря, 08:48
Екатеринбуржцы, пришедшие на концерт, рассказали, что его начало задержали более, чем на полчаса. При этом посетители радостно приветствовали певицу, пишет Ура.ру.
Всего в концертном зале собралось около 10 тысяч человек. Известно, что стоимость вип-мест была до 80 тысяч рублей. Самая дешевая цена таких мест составила 60 тысяч рублей.
Напомним, в ноябре 2024 года в Екатеринбурге снова отменили концерт коллектива Глеба Самойлова. Ранее выступление рок-музыканта в уральской столице должно было состояться в конце лета, однако тогда его перенесли на неопределенный срок.