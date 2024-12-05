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Posted 5 декабря, 08:46

Published 5 декабря, 08:46

Modified 5 декабря, 08:48

Updated 5 декабря, 08:48

Анна Асти провела финальный концерт в Екатеринбурге

Анна Асти провела финальный концерт в Екатеринбурге

5 декабря 2024, 08:46
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге прошел финальный в 2024 году концерт певицы Анны Асти в «Екатеринбург-ЭКСПО». Мероприятие состоялось 4 декабря 2024 года.

Екатеринбуржцы, пришедшие на концерт, рассказали, что его начало задержали более, чем на полчаса. При этом посетители радостно приветствовали певицу, пишет Ура.ру.

Всего в концертном зале собралось около 10 тысяч человек. Известно, что стоимость вип-мест была до 80 тысяч рублей. Самая дешевая цена таких мест составила 60 тысяч рублей.

Напомним, в ноябре 2024 года в Екатеринбурге снова отменили концерт коллектива Глеба Самойлова. Ранее выступление рок-музыканта в уральской столице должно было состояться в конце лета, однако тогда его перенесли на неопределенный срок.

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