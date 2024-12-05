Арктические массы движутся на Свердловскую область

Posted 5 декабря, 10:49
Published 5 декабря, 10:49
Modified 5 декабря, 10:51
Updated 5 декабря, 10:51
Область повышенного атмосферного давления придет в Свердловскую область вместе с холодными воздушными массами. Ожидаются и небольшие осадки до пары миллиметров.
Температура воздуха плавно понизится до -15, отмечает метеоролог Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».
Пик похолодания придется на воскресенье. К этому моменту центр антициклона будет находиться над Южным Уралом, — заявил Пулин.
Ранее стало известно, как погода ждет жителей Нижнего Тагила на Новый год.