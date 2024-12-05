Арктические массы движутся на Свердловскую область

Ранее стало известно, как погода ждет жителей Нижнего Тагила на Новый год.

Температура воздуха плавно понизится до -15, отмечает метеоролог Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Область повышенного атмосферного давления придет в Свердловскую область вместе с холодными воздушными массами. Ожидаются и небольшие осадки до пары миллиметров.

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