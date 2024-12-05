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Posted 5 декабря, 10:49

Published 5 декабря, 10:49

Modified 5 декабря, 10:51

Updated 5 декабря, 10:51

В Свердловской области похолодает до -15

Арктические массы движутся на Свердловскую область

5 декабря 2024, 10:49
Фото: 1MI.

В Свердловской области похолодает до -15

В Свердловской области начинается похолодание. Через регион будет проходить скандинавский антициклон.

Область повышенного атмосферного давления придет в Свердловскую область вместе с холодными воздушными массами. Ожидаются и небольшие осадки до пары миллиметров.

Температура воздуха плавно понизится до -15, отмечает метеоролог Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Пик похолодания придется на воскресенье. К этому моменту центр антициклона будет находиться над Южным Уралом, — заявил Пулин.

Ранее стало известно, как погода ждет жителей Нижнего Тагила на Новый год.

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#Александра Никитская#Осадки#Погода#Похолодание#Прогноз погоды#Екатеринбург
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