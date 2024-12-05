Автоэксперт объяснил, почему не стоит экономить топливо на прогреве авто

Posted 5 декабря, 06:23
Published 5 декабря, 06:23
Modified 5 декабря, 06:23
Updated 5 декабря, 06:23
При этом в сети гуляет довольно много лайфхаков о том, как сэкономить лишние пару-тройку литров в морозный период: тут и советы не «перебарщивать» при прогревании машины, и особые рекомендации по вождению, и подсказки по разгрузке авто и улучшению его аэродинамики, и многое другое.
Впрочем, как отмечает автоэксперт Евгений Балабас, любая экономия топлива в зимнее время происходит либо за счет комфорта водителя, либо за счет ресурса, а соответственно и срока службы автомобиля. Поэтому, считает он, с повышенным расходом горючего остается только смириться — лучше ездить как обычно и не создавать себе лишних проблем. Об этом специалист рассказал Общественной службе новостей.
По словам автоэксперта, многие лайфхаки по экономии топлива в зимнее время — это обычные, общие советы, которые попросту звучат с «зимним акцентированием». Например, разгрузка автомобиля или снятие багажников с крыши поможет сэкономить бензин в любое время года за счет снижения общей массы, которую приходится тянуть двигателю. Никакой «зимней» специфики тут нет.
Собственно, особых, чисто зимних рекомендаций по экономии топлива в принципе никогда и не существовало, считает Балабас. Он отметил, что автовладельцы не могут повлиять на окружающие условия, которые и повышают расход горючего.
«То, что зимой расход немножко растёт — это абсолютная норма. Не надо этого бояться, искать какие-то проблемы, и тем более эти проблемы пытаться решать с какими-то усилиями для себя. Зимой двигатель, как минимум, проходит период прогрева от отрицательных температур до начальных положительных. Если летом двигатель греется до рабочей температуры с плюсовых значений, то зимой к этому добавляется поддиапазон с отрицательной температурой. Это неизбежно, и от этого вообще никуда не уйти. Это обстоятельства непреодолимой силы, — говорит собеседник издания. — Любая попытка сэкономить топливо зимой — это попытка сэкономить его либо за счёт своего комфорта, либо за счет растраты ресурса агрегатов автомобиля. Нельзя выиграть и в том, и в другом. Мы либо едем в холодном салоне и преодолеваем агрегатами сопротивление вязкого масла, либо спокойно греем машину. Я сторонник того, что лишние пол-литра или даже литр бензина на сотню — это совершенно разумная плата за тот комфорт, который мы получаем, и за продление жизни автомобиля».
По мнению эксперта, экономить топливо на прогреве автомобиля все же не стоит. Лучше всего греть авто дистанционно, с помощью предпускового подогревателя, считает он — такая система согревает машину, не запуская двигатель, и позволяет владельцу прийти уже в теплый салон, говорит Балабас. Сэкономить такой подход вряд ли поможет — он тоже тратит бензин из бака, хоть и меньше, чем при прогреве через двигатель.
Еще один вариант удаленного согревания авто — сигнализация с автозапуском двигателя. В этом случае, однако, мотор будет греть сам себя, работая вхолостую, и тем самым вырабатывать свой ресурс. То же самое происходит и при простом ручном запуске. Это, впрочем, меньшее из зол по сравнению с попыткой ехать на холодном двигателе, подчеркнул эксперт.
Бояться прогревать автомобиль не нужно — так ездить комфортнее и безопаснее, указал собеседник издания. Что касается информации о том, что запуск авто при отрицательных температурах эквивалентен большому числу километров пробега, то она абсолютно безосновательна, отметил он.
«Я бы посоветовал зимой как минимум до 30-40 градусов прогревать двигатель автомобиля перед началом движения. На время лучше не ориентироваться. Если вы готовы греть машину только пять минут, то можно ехать сразу, никакой разницы не будет. Ни за две, ни за три, ни за пять минут вы ничего не прогреете. Тем более, что время прогрева у разных двигателей в разных автомобилях разных марок может сильно отличаться, несмотря на плюс-минус одинаковый литраж, — говорит эксперт. — Если у вас нет предпускового подогревателя или дистанционного запуска, то, сидя в машине, через пару минут работы двигателя целесообразно включить мощные электрические потребители, включить обогрев заднего и лобового стекла, если есть, включить все обогревы сидений. В принципе, фары дальнего света тоже можно включить, если, конечно, вы не стоите мордой к чьему-нибудь окну».
Что касается прочих лайфхаков по экономии топлива в зимнее время, например, соблюдение особого «экономного» скоростного режима на дорогах, специалист говорит:
«На это все невозможно повлиять. Вы едете с той скоростью, которую вам позволяет поток. Даже если вы будете что-то предпринимать, то сэкономленное топливо будет попросту незаметно и несопоставимо с вашими усилиями. Проще ездить так, как вы привыкли ездить, и все. Просто-напросто соблюдайте зимние правила безопасности: держите дистанцию и помните о том, что торможение менее эффективно. А все эти экономии — это не про нас. Надо просто принять тот факт, что топлива будет тратиться больше, и никуда от этого не деться. Это такой же факт, как и то, что Солнце всходит и заходит», — резюмировал он.