Автоэксперт объяснил, почему не стоит экономить топливо на прогреве авто

По мнению эксперта, экономить топливо на прогреве автомобиля все же не стоит. Лучше всего греть авто дистанционно, с помощью предпускового подогревателя, считает он — такая система согревает машину, не запуская двигатель, и позволяет владельцу прийти уже в теплый салон, говорит Балабас. Сэкономить такой подход вряд ли поможет — он тоже тратит бензин из бака, хоть и меньше, чем при прогреве через двигатель.