Банда цыган врывается в чужие дома под Екатеринбургом

Posted 5 декабря, 05:48
Published 5 декабря, 05:48
Modified 5 декабря, 05:50
Updated 5 декабря, 05:50
Женщины проникают в жилые частные здания, чтобы найти ценные вещи. Так как у многих местных жителей не очень сложные системы замков, злоумышленницам удается их открывать, пишет Ура.ру.
Известно, что цыганки работают в перчатках. Было ли что-то украдено из домов — в настоящий момент неизвестно.
Напомним, в поселке в Нижнем Тагиле посетитель магазина украл бутылку дорогого алкогольного напитка. В полиции возбуждено дело.