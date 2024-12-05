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Posted 5 декабря, 05:48

Published 5 декабря, 05:48

Modified 5 декабря, 05:50

Updated 5 декабря, 05:50

Банда цыган врывается в чужие дома под Екатеринбургом

Банда цыган врывается в чужие дома под Екатеринбургом

5 декабря 2024, 05:48
Фото: 1MI.
В поселке Решеты под Екатеринбургом три цыганки врываются в чужие дома.

Женщины проникают в жилые частные здания, чтобы найти ценные вещи. Так как у многих местных жителей не очень сложные системы замков, злоумышленницам удается их открывать, пишет Ура.ру.

Известно, что цыганки работают в перчатках. Было ли что-то украдено из домов — в настоящий момент неизвестно.

Напомним, в поселке в Нижнем Тагиле посетитель магазина украл бутылку дорогого алкогольного напитка. В полиции возбуждено дело.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Уголовное дело#Криминал#ЧП#Грабители#Злоумышленники#Банда#Цыгане#18+#Екатеринбург#Инцидент
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