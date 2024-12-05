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Posted 5 декабря, 14:50

Published 5 декабря, 14:50

Modified 5 декабря, 14:52

Updated 5 декабря, 14:52

Баста передал привет Нижнему Тагилу в шоу «Вопрос ребром»

Баста передал привет Нижнему Тагилу в шоу «Вопрос ребром»

5 декабря 2024, 14:50
Фото: Изображение Midjourney.
Баста передал привет Нижнему Тагилу в популярном телевизионном шоу.

Рэп-исполнитель Баста принял участие в популярном шоу «Вопрос ребром». В передаче так-же участвовал певец Роман Зверь.

В эфире Баста тепло отозвался о городе Нижний Тагил и передал привет его жителям. Рома Зверь поддержал его и сказал, что на Среднем Урале у него много друзей.

Василий Вакуленко также признался в любви к уральцам.

Отметим, что Баста и группа «Звери» уже приезжали в концертами в Нижний Тагил. Поклонники их очень тепло встретили.

Напомним, Анна Асти провела финальный концерт в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Культура#Нижний Тагил#Концерт#Шоу#Звезды#Екатеринбург
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