Баста передал привет Нижнему Тагилу в шоу «Вопрос ребром»

Posted 5 декабря, 14:50
Published 5 декабря, 14:50
Modified 5 декабря, 14:52
Updated 5 декабря, 14:52
Рэп-исполнитель Баста принял участие в популярном шоу «Вопрос ребром». В передаче так-же участвовал певец Роман Зверь.
В эфире Баста тепло отозвался о городе Нижний Тагил и передал привет его жителям. Рома Зверь поддержал его и сказал, что на Среднем Урале у него много друзей.
Василий Вакуленко также признался в любви к уральцам.
Отметим, что Баста и группа «Звери» уже приезжали в концертами в Нижний Тагил. Поклонники их очень тепло встретили.
Напомним, Анна Асти провела финальный концерт в Екатеринбурге.