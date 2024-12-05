tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 07:06

Published 5 декабря, 07:06

Modified 5 декабря, 07:08

Updated 5 декабря, 07:08

Бывший бухгалтер больницы в Ачите присвоила более 179 тысяч рублей

Бывший бухгалтер больницы в Ачите присвоила более 179 тысяч рублей

5 декабря 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney.
В Ачите бухгалтер, работавшая в районной больнице, похитила у медучреждения более 179 тысяч рублей. Хищения совершались с июня по ноябрь 2023 года.

Сотрудница не составляла документацию об оприходовании части денег больницы, которые поступали от пациентов за оказание платных услуг. Неоприходованные суммы бухгалтер забирала себе, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После задержания женщина признала вину и частично возместила причиненный ущерб — выплатила более 94 тысяч рублей. Уголовное дело после завершения следствия отправили в суд для рассмотрения.

Напомним, мужчина в Екатеринбурге похитил у знакомого более двух миллионов рублей. Ему назначили два года лишения свободы.

Житель Нижнего Тагила оштрафован за хищение денег с чужой банковской карты
Узнать подробнее
Читайте также:
Девушка в Екатеринбурге взяла кредит на 1,5 млн для мужчины и лишилась денегЖенщина в Нижнем Тагиле отдала мошенникам почти 300 тысяч рублейПьяный самокатчик в Екатеринбурге обвиняется в наезде на 8-летнего ребенка
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Больница#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Бухгалтер#Хищение#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика