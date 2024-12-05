Бывший бухгалтер больницы в Ачите присвоила более 179 тысяч рублей

Posted 5 декабря, 07:06
Published 5 декабря, 07:06
Modified 5 декабря, 07:08
Updated 5 декабря, 07:08
Сотрудница не составляла документацию об оприходовании части денег больницы, которые поступали от пациентов за оказание платных услуг. Неоприходованные суммы бухгалтер забирала себе, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
После задержания женщина признала вину и частично возместила причиненный ущерб — выплатила более 94 тысяч рублей. Уголовное дело после завершения следствия отправили в суд для рассмотрения.
Напомним, мужчина в Екатеринбурге похитил у знакомого более двух миллионов рублей. Ему назначили два года лишения свободы.