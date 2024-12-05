Четверо сирот в Екатеринбурге получили квартиры после жалоб

Posted 5 декабря, 08:36
Published 5 декабря, 08:36
Modified 5 декабря, 08:38
Updated 5 декабря, 08:38
Ситуация поменялась, когда четверо детей обратились с жалобами в прокуратуру. В ведомстве помогли сиротам. Была проведена прокурорская проверка, обнаружены нарушения жилищных прав данной категории граждан.
Прокуратура подала в суд на областной минстрой. По решению суда сиротам предоставили ключи от новых квартир в Академическом районе Екатеринбурга, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Напомним, власти Свердловской области увеличат выплату сиротам на ремонт жилья.