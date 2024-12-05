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Posted 5 декабря, 08:36

Published 5 декабря, 08:36

Modified 5 декабря, 08:38

Updated 5 декабря, 08:38

Четверо сирот в Екатеринбурге получили квартиры после жалоб

Четверо сирот в Екатеринбурге получили квартиры после жалоб

5 декабря 2024, 08:36
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге несколько сирот долго не могли получить положенное им по закону жилье.

Ситуация поменялась, когда четверо детей обратились с жалобами в прокуратуру. В ведомстве помогли сиротам. Была проведена прокурорская проверка, обнаружены нарушения жилищных прав данной категории граждан.

Прокуратура подала в суд на областной минстрой. По решению суда сиротам предоставили ключи от новых квартир в Академическом районе Екатеринбурга, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Напомним, власти Свердловской области увеличат выплату сиротам на ремонт жилья.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Жилье#Дети-сироты#Сироты#Екатеринбург
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