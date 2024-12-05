Четверо сирот в Екатеринбурге получили квартиры после жалоб

В Екатеринбурге несколько сирот долго не могли получить положенное им по закону жилье.

Ситуация поменялась, когда четверо детей обратились с жалобами в прокуратуру. В ведомстве помогли сиротам. Была проведена прокурорская проверка, обнаружены нарушения жилищных прав данной категории граждан. Прокуратура подала в суд на областной минстрой. По решению суда сиротам предоставили ключи от новых квартир в Академическом районе Екатеринбурга, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Напомним, власти Свердловской области увеличат выплату сиротам на ремонт жилья. В Качканаре 13 детей-сирот долго не могли получить жилье Узнать подробнее