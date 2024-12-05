Что не так с искусственной елкой: 6 причин выкинуть новогоднее дерево из пластика

В случае с искусственным деревом этот призыв детишек на утренниках может исполниться в буквальном смысле. Искусственные елки подвержены возгоранию, особенно если они не обрабатывались огнезащитными средствами. Качественные современные елки имеют сертификаты, подтверждающие их огнестойкость, но вряд ли он есть у недорогого китайского ширпотреба.