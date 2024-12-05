Что не так с искусственной елкой: 6 причин выкинуть новогоднее дерево из пластика

Posted 5 декабря, 12:57
Published 5 декабря, 12:57
Modified 5 декабря, 12:59
Updated 5 декабря, 12:59
Искусственные елки в основном изготавливаются из поливинилхлорида разного качества. Дешевые материлы могут содержать токсичные вещества — свинец, фталаты, которые могут выделяться в воздух. Как правило, такая ель неприятно пахнет.
Искусственную елку очень желательно покупать лично и в магазине. Там тепло, и вы обязательно почувствуете признак опасности — неприятный запах, если он есть. На холодном уличном базаре вы не сможете этого сделать, — отмечает эксперт портала 7dach.ru.
По этой же причине не стоит заказывать новогоднее дерево на маркетплейсе.
В случае с искусственным деревом этот призыв детишек на утренниках может исполниться в буквальном смысле. Искусственные елки подвержены возгоранию, особенно если они не обрабатывались огнезащитными средствами. Качественные современные елки имеют сертификаты, подтверждающие их огнестойкость, но вряд ли он есть у недорогого китайского ширпотреба.
Знак добровольной сертификации на этикетке — хороший знак. Это значит, что производитель по своей инициативе прошел добровольную сертификацию. Но на практике такое встречается редко, ведь процедура требует затрат: и времени, и денег, — отмечает эксперт «Роскачества», профессор кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Чалых.
Некоторые люди могут иметь аллергию на определенные материалы, используемые в искусственных елках. Кроме того, пыль и другие загрязнения, накапливающиеся на елке, способны вызвать аллергические реакции и даже астматический приступ.
Искусственная елка сильно отличается от живой, особенно в плане аромата. Для многих запах хвои ассоциируется с праздником, и его отсутствие может снизить новогоднюю атмосферу. Некоторые люди компенсируют это различными ароматизаторами или свечами, что может быть не всегда безопасно.
Искусственные елки нужно регулярно чистить от пыли и соблюдать определенные правила — в противном виде пластиковая «красавица» очень быстро утратит товарный вид и превратится в бесформенную кучу веток.
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