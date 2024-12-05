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Posted 5 декабря, 12:57

Published 5 декабря, 12:57

Modified 5 декабря, 12:59

Updated 5 декабря, 12:59

Что не так с искусственной елкой: 6 причин выкинуть новогоднее дерево из пластика

Что не так с искусственной елкой: 6 причин выкинуть новогоднее дерево из пластика

5 декабря 2024, 12:57
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Искусственные елки, хотя и являются популярной альтернативой натуральным, вряд ли можно считать хорошим выбором. Какие опасности таит в себе дерево из пластика и блесток?

Опасный пластик

Искусственные елки в основном изготавливаются из поливинилхлорида разного качества. Дешевые материлы могут содержать токсичные вещества — свинец, фталаты, которые могут выделяться в воздух. Как правило, такая ель неприятно пахнет.

Искусственную елку очень желательно покупать лично и в магазине. Там тепло, и вы обязательно почувствуете признак опасности — неприятный запах, если он есть. На холодном уличном базаре вы не сможете этого сделать, — отмечает эксперт портала 7dach.ru.
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По этой же причине не стоит заказывать новогоднее дерево на маркетплейсе.

Елочка, гори!

В случае с искусственным деревом этот призыв детишек на утренниках может исполниться в буквальном смысле. Искусственные елки подвержены возгоранию, особенно если они не обрабатывались огнезащитными средствами. Качественные современные елки имеют сертификаты, подтверждающие их огнестойкость, но вряд ли он есть у недорогого китайского ширпотреба.

Знак добровольной сертификации на этикетке — хороший знак. Это значит, что производитель по своей инициативе прошел добровольную сертификацию. Но на практике такое встречается редко, ведь процедура требует затрат: и времени, и денег, — отмечает эксперт «Роскачества», профессор кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Чалых.

Аллергия

Некоторые люди могут иметь аллергию на определенные материалы, используемые в искусственных елках. Кроме того, пыль и другие загрязнения, накапливающиеся на елке, способны вызвать аллергические реакции и даже астматический приступ.

При покупке искусственной елки не забудьте проверить наличие сертификата качестваПри покупке искусственной елки не забудьте проверить наличие сертификата качества
При покупке искусственной елки не забудьте проверить наличие сертификата качества. Фото: Изображение Midjourney

Отсутствие натурального аромата

Искусственная елка сильно отличается от живой, особенно в плане аромата. Для многих запах хвои ассоциируется с праздником, и его отсутствие может снизить новогоднюю атмосферу. Некоторые люди компенсируют это различными ароматизаторами или свечами, что может быть не всегда безопасно.

Источник пыли

Искусственные елки нужно регулярно чистить от пыли и соблюдать определенные правила — в противном виде пластиковая «красавица» очень быстро утратит товарный вид и превратится в бесформенную кучу веток.

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