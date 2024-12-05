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Posted 5 декабря, 08:14

Published 5 декабря, 08:14

Modified 5 декабря, 08:16

Updated 5 декабря, 08:16

Девушка из Асбеста стала соведущей Тимура Родригеза

Девушка из Асбеста стала соведущей Тимура Родригеза

5 декабря 2024, 08:14
Фото: Ксения Шардакова.
Девушка из Свердловской области стала соведущей Тимура Родригеза.

Ксения Шардакова из Асбеста работает ведущей в тандеме с телезвездой Тимуром Родригезом.

Молодая свердловчанка участвует в съемках 8-го выпуска шоу о путешествиях «Попутчик». Телепередача выходит на НТВ.

20-летняя ведущая вместе с Тимуром участвует в съемках на китайском острове Хайнань. Среди китайцев остров зовется «восточными Гавайями».

Ведущие продегустировали местную кухню, изучили дно моря и прокатились по горному серпантину. Фотографии своего путешествия Ксения выложила в социальных сетях.

Напомним, возлюбленная Джонни Деппа из Екатеринбурга очаровала своими новыми фотографиями.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Шоу#Телевидение#Ведущий#Екатеринбург
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