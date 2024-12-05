Девушка из Асбеста стала соведущей Тимура Родригеза

Posted 5 декабря, 08:14
Published 5 декабря, 08:14
Modified 5 декабря, 08:16
Updated 5 декабря, 08:16
Ксения Шардакова из Асбеста работает ведущей в тандеме с телезвездой Тимуром Родригезом.
Молодая свердловчанка участвует в съемках 8-го выпуска шоу о путешествиях «Попутчик». Телепередача выходит на НТВ.
20-летняя ведущая вместе с Тимуром участвует в съемках на китайском острове Хайнань. Среди китайцев остров зовется «восточными Гавайями».
Ведущие продегустировали местную кухню, изучили дно моря и прокатились по горному серпантину. Фотографии своего путешествия Ксения выложила в социальных сетях.
Напомним, возлюбленная Джонни Деппа из Екатеринбурга очаровала своими новыми фотографиями.