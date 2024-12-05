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Posted 5 декабря, 14:19

Published 5 декабря, 14:19

Modified 5 декабря, 14:21

Updated 5 декабря, 14:21

Дополнительные трамвайные рейсы на Тагилстрой запущены в Нижнем Тагиле

Дополнительные трамвайные рейсы на Тагилстрой запущены в Нижнем Тагиле

5 декабря 2024, 14:19
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле появились дополнительные утренние и вечерние рейсы в сторону Тагилстроя и в обратном направлении. С просьбами об этом обращались многие пассажиры.

Вагоны курсируют в будние дни в часы пик. Тагильчане могут уехать от депо на Новой Кушвы до Тагилстроя и обратно. Трамваи едут через цент города (улица Циолковского, проспект Ленина) и через железнодорожный вокзал, выяснила редакция TagilCity.ru.

Вагоны ходят согласно расписанию:

  УТРО ВЕЧЕР
Новая Кушва 6.40 16.25
Ленина 6.55 16.40
Циолковского 7.00 16.45
Тагилстрой 7.20 17.05
Тагилстрой 7.22 17.07
Циолковского 7.42 17.27
Ленина 7.47 17.32
Новая Кушва 8.02 17.47

Напомним, что в Нижнем Тагиле 3 декабря произошел системный сбой из-за которого пассажиры не могли расплатиться безналичной оплатой в трамваях.

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