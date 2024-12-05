Дополнительные трамвайные рейсы на Тагилстрой запущены в Нижнем Тагиле

Posted 5 декабря, 14:19
Published 5 декабря, 14:19
Modified 5 декабря, 14:21
Updated 5 декабря, 14:21
Вагоны курсируют в будние дни в часы пик. Тагильчане могут уехать от депо на Новой Кушвы до Тагилстроя и обратно. Трамваи едут через цент города (улица Циолковского, проспект Ленина) и через железнодорожный вокзал, выяснила редакция TagilCity.ru.
Вагоны ходят согласно расписанию:
|УТРО
|ВЕЧЕР
|Новая Кушва
|6.40
|16.25
|Ленина
|6.55
|16.40
|Циолковского
|7.00
|16.45
|Тагилстрой
|7.20
|17.05
|Тагилстрой
|7.22
|17.07
|Циолковского
|7.42
|17.27
|Ленина
|7.47
|17.32
|Новая Кушва
|8.02
|17.47
Напомним, что в Нижнем Тагиле 3 декабря произошел системный сбой из-за которого пассажиры не могли расплатиться безналичной оплатой в трамваях.