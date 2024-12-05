Дополнительные трамвайные рейсы на Тагилстрой запущены в Нижнем Тагиле

Вагоны курсируют в будние дни в часы пик. Тагильчане могут уехать от депо на Новой Кушвы до Тагилстроя и обратно. Трамваи едут через цент города (улица Циолковского, проспект Ленина) и через железнодорожный вокзал, выяснила редакция TagilCity.ru.