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Posted 5 декабря, 16:31

Published 5 декабря, 16:31

Modified 5 декабря, 16:33

Updated 5 декабря, 16:33

В Екатеринбурге учительница ударила школьника за плохое поведение

Доводил на уроке: в Екатеринбурге педагог ударила школьника по лицу

5 декабря 2024, 16:31
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге учительница ударила школьника за плохое поведение

В Екатеринбурге произошел неприятный инцидент в одной из школ. Учительница на уроке ударила по лицу подростка.

Очевидцы происшествия уверяют, что подросток, который оказался в центре конфликта с педагогом, весь урок ее провоцировал.

Школьник не слушал объяснения, включал музыку и не реагировал на словесные просьбы учителя.

В учебном заведении начата внутренняя проверка.

В октябре подобный инцидент произошел в Волчанске: педагог нанесла удар шестикласснику, который срывал урок. После этого проверку организовал региональный СУ СК России.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Школа#Учитель#Школьник#Конфликт#Побои#Екатеринбург
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