Доводил на уроке: в Екатеринбурге педагог ударила школьника по лицу

Posted 5 декабря, 16:31
Published 5 декабря, 16:31
Modified 5 декабря, 16:33
Updated 5 декабря, 16:33
Очевидцы происшествия уверяют, что подросток, который оказался в центре конфликта с педагогом, весь урок ее провоцировал.
Школьник не слушал объяснения, включал музыку и не реагировал на словесные просьбы учителя.
В учебном заведении начата внутренняя проверка.
В октябре подобный инцидент произошел в Волчанске: педагог нанесла удар шестикласснику, который срывал урок. После этого проверку организовал региональный СУ СК России.