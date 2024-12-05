Два грузовика столкнулись на трассе в Верхнепышминском районе

Posted 5 декабря, 09:47
Published 5 декабря, 09:47
Modified 5 декабря, 09:49
Updated 5 декабря, 09:49
Мужчине, сидевшему за рулем «ГАЗели», стало плохо во время вождения, в результате он столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине. В аварии скончался 17-летний юноша, сидевший на пассажирском сиденье в «ГАЗели», рассказали в пресс-службе областной ГАИ.
Водитель «ГАЗели» рассказал, что ехал на работу и взял с собой соседа. В момент ЧП он был трезв. Больше никто в ДТП не пострадал.
Напомним, 3 декабря 2024 года в Свердловской области столкнулись три автомобиля. Два человека пострадали.