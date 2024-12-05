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Posted 5 декабря, 09:47

Published 5 декабря, 09:47

Modified 5 декабря, 09:49

Updated 5 декабря, 09:49

Два грузовика столкнулись на трассе в Верхнепышминском районе

Два грузовика столкнулись на трассе в Верхнепышминском районе

5 декабря 2024, 09:47
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
На подъезде к поселку Садовый в Верхнепышминском районе столкнулись грузовики «ГАЗель» и Hino. Один человек скончался. ДТП произошло 5 декабря 2024 года.

Мужчине, сидевшему за рулем «ГАЗели», стало плохо во время вождения, в результате он столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине. В аварии скончался 17-летний юноша, сидевший на пассажирском сиденье в «ГАЗели», рассказали в пресс-службе областной ГАИ.

Водитель «ГАЗели» рассказал, что ехал на работу и взял с собой соседа. В момент ЧП он был трезв. Больше никто в ДТП не пострадал.

Напомним, 3 декабря 2024 года в Свердловской области столкнулись три автомобиля. Два человека пострадали.

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