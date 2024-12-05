Два грузовика столкнулись на трассе в Верхнепышминском районе

Мужчине, сидевшему за рулем «ГАЗели», стало плохо во время вождения, в результате он столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине. В аварии скончался 17-летний юноша, сидевший на пассажирском сиденье в «ГАЗели», рассказали в пресс-службе областной ГАИ.