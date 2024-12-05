Два имени для малышей — в топе у жителей Свердловской области

Posted 5 декабря, 12:15
Published 5 декабря, 12:15
Modified 5 декабря, 12:17
Updated 5 декабря, 12:17
В Свердловской области одно женское и одно мужское имя годами остается на пике популярности для новорожденных детей.
Жители уже 4 года чаще всего называют дочерей Софьями, а сыновей — Михаилами. В 2024 году такие имена получили 781 мальчик и 699 новорожденных девочек, рожденных в регионе.
Всего же в России в текущем году родились почти 22 тысячи мальчиков с именем Михаил и 20,7 тысяч девочек с именем София.
Редкими в стране стали женские имена Исалин, Ле Туе Ньи, Киммат, Симнара и Микель. Для мальчиков среди редких имен есть Кучутен, Магаммедрасул, Мударрис, Калеб и Ронаи.
Ранее стало известно о победах жителей Нижнего Тагила на Всероссийском турнире по борьбе.