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Posted 5 декабря, 12:15

Published 5 декабря, 12:15

Modified 5 декабря, 12:17

Updated 5 декабря, 12:17

Эти два имени чаще всего дают новорожденным в Свердловской области

Два имени для малышей — в топе у жителей Свердловской области

5 декабря 2024, 12:15
Фото: Изображение Midjourney.

Эти два имени чаще всего дают новорожденным в Свердловской области

Два имени для новорожденных годами остаются в топе по популярности в Свердловской области. В ЗАГС рассказали о статистике.

В Свердловской области одно женское и одно мужское имя годами остается на пике популярности для новорожденных детей.

Жители уже 4 года чаще всего называют дочерей Софьями, а сыновей — Михаилами. В 2024 году такие имена получили 781 мальчик и 699 новорожденных девочек, рожденных в регионе.

Всего же в России в текущем году родились почти 22 тысячи мальчиков с именем Михаил и 20,7 тысяч девочек с именем София.

Редкими в стране стали женские имена Исалин, Ле Туе Ньи, Киммат, Симнара и Микель. Для мальчиков среди редких имен есть Кучутен, Магаммедрасул, Мударрис, Калеб и Ронаи.

Ранее стало известно о победах жителей Нижнего Тагила на Всероссийском турнире по борьбе.

#Александра Никитская#Общество#Дети#Свердловская область#Статистика#Семья#ЗАГС#Имя#Екатеринбург
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