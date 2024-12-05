Эксперт назвал профессии, с которых лучше начинать карьеру

Posted 5 декабря, 07:17
Published 5 декабря, 07:17
Modified 5 декабря, 07:17
Updated 5 декабря, 07:17
Об этом в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров. Он поделился важными рекомендациями для студентов и выпускников, которые хотят успешно построить свою профессиональную траекторию. Вот его мнение.
«Во-первых, начать искать работу, когда вы выпустились, это немножко поздно. Надо успеть поработать тогда, когда вы ещё учитесь, когда вы студент. Понятно, что могут быть подработки и в кофейнях, и курьером, и мерчендайзером, и распространителем листовок, и прочее. Это больше такие подработки, чтобы были карманные деньги. Но если мы говорим именно про профессию, то уже в студенческое время есть смысл сходить на какие-то стажировки именно по специальности», — указал он.
По мнению Валинурова, все зависит от того, на кого вы учитесь. Он напомнил, что многие работодатели такие стажировки делают с удовольствием.
«И они есть на некоторых так называемых работных сайтах. По-моему, на „Суперджобе“ есть, и на „Хэдхантере“ есть возможности посмотреть стажировки. Поэтому если вы учитесь не просто для галочки, а для того, чтобы знания использовать, хотите работать по профессии, то я бы рекомендовал попробовать поработать в нужных компаниях той отрасли, где вы специализируетесь. Допустим, если вы учитесь в транспортном вузе, то можно искать логистические компании или крупные компании с отделами логистики», — указал специалист.
Какого-то единого совета, по словам Валинурова, о том с какой профессии надо начинать свою карьеру нет.
Он подчеркнул, что первые три места работы дают серьёзный тренд на всю дальнейшую карьеру.
«Если вы хотите работать в крупной производственной компании, то пусть и ваше первое место работы будет в такой компании. И неважно, в какой должности, в каком статусе — просто нужно туда прийти и начать общаться с этим окружением. Если вы хотите работать в экосистемах типа Яндекса и прочее, можно хоть курьером туда прийти работать и потихонечку внутри компании строить карьеру. Первые два-три места работы действительно задают тон всей вашей карьере. Универсальной какой-то специальности нет, чтобы все должны через это пройти. У всех свои карьерные планы, разные вузы. Например, если вы закончили финансовый вуз, я могу сказать: начните работать в банке. Хотите строить карьеру в производственных компаниях — идите в производственную компанию стажёром в отдел финансов, помощником финансового директора. Всегда нужно делать выбор, учитывая то, как вы хотите продолжить свою карьеру», — пояснил он.
Карьерный консультант уточнил, что, конечно, самостоятельно это не всегда возможно, и родители не всегда могут подсказать. Для этого, по его словам, есть такие карьерные консультанты, как он.
«Родители часто приводят своих студентов ко мне на консультации, чтобы проработать, что делать после вуза. Это нормальная практика — советоваться с экспертами рынка. Сейчас можно сразу начинать работать по специальности. Пусть это будет не сразу серьёзная должность, но стажёром можно прийти. Если вы пять лет учились бесплатно, почему бы ещё два-три месяца не поработать без оплаты? За счёт таких возможностей можно поэкспериментировать и посмотреть на разных работодателей. Рабочие руки и мозги нужны всегда», — заключил он.