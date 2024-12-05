Голкипер Дмитрий Арапов ушел из ФК «Урал»

Вратарь Дмитрий Арапов, которому исполнился 31 год, завершил сотрудничество с ФК «Урал». Контракт был расторгнут по обоюдной договоренности. Таким образом, Арапов больше не является частью команды из Екатеринбурга. Соответствующая информация размещена на в соцсетях клуба.