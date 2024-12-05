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Posted 5 декабря, 15:52

Published 5 декабря, 15:52

Modified 5 декабря, 15:54

Updated 5 декабря, 15:54

ФК «Урал» заявил об уходе голкипера Дмитрия Арапова.

Голкипер Дмитрий Арапов ушел из ФК «Урал»

5 декабря 2024, 15:52
Фото: 1MI.

ФК «Урал» заявил об уходе голкипера Дмитрия Арапова.

ФК «Урал» расторгает контракт со своим голкипером — 31-летним Дмитрием Араповым. Стороны расстаются по взаимному согласию.

Вратарь Дмитрий Арапов, которому исполнился 31 год, завершил сотрудничество с ФК «Урал». Контракт был расторгнут по обоюдной договоренности. Таким образом, Арапов больше не является частью команды из Екатеринбурга. Соответствующая информация размещена на в соцсетях клуба.

Фото: ФК «Урал»

Согласно имеющимся сведениям, клуб и 31-летний вратарь пришли к взаимному согласию прекратить сотрудничество — условия устроили обе стороны. По данным Transfermarkt, «стоимость» Арапова составляет 150 тысяч евро.

Дмитрий стал частью «Урала» в летнее трансферное окно 2024 года и успел принять участие в четырех матчах за сезон, в которых пропустил пять голов.

Мы благодарим Диму за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении клуба.

В июле этого года клуб «Урал» также расстался с португальцем Кристианом Нервы Афонсу, известным как Кики.

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#Дарья Бобровицкая#Спорт#Футбол#Екатеринбург#ФК Урал#Дмитрий Арапов
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