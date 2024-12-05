Голкипер Дмитрий Арапов ушел из ФК «Урал»

Posted 5 декабря, 15:52
Published 5 декабря, 15:52
Modified 5 декабря, 15:54
Updated 5 декабря, 15:54
Вратарь Дмитрий Арапов, которому исполнился 31 год, завершил сотрудничество с ФК «Урал». Контракт был расторгнут по обоюдной договоренности. Таким образом, Арапов больше не является частью команды из Екатеринбурга. Соответствующая информация размещена на в соцсетях клуба.
Согласно имеющимся сведениям, клуб и 31-летний вратарь пришли к взаимному согласию прекратить сотрудничество — условия устроили обе стороны. По данным Transfermarkt, «стоимость» Арапова составляет 150 тысяч евро.
Дмитрий стал частью «Урала» в летнее трансферное окно 2024 года и успел принять участие в четырех матчах за сезон, в которых пропустил пять голов.
Мы благодарим Диму за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении клуба.
В июле этого года клуб «Урал» также расстался с португальцем Кристианом Нервы Афонсу, известным как Кики.