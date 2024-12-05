Кардиохирург из Нижнего Тагила вернулся в город из зоны СВО

Posted 5 декабря, 08:11
Published 5 декабря, 08:11
Modified 5 декабря, 10:38
Updated 5 декабря, 10:38
В Нижний Тагил вернулся из зоны боевых действий кардиохирург Андрей Шерстобитов.
В своем личном аккаунте в социальных сетях доктор написал, что полгода пребывания в зоне СВО «пролетели как один миг». 6 месяцев врач находился в Луганске. Вчера вечером он опубликовал снимок из дома.
О том, что Андрей Шерстобитов отправится в зону боевых действий, стало известно летом 2024 года. Тагильчанин рассказывал, что в командировке ему приходилось проводить операции, которых он раньше не делал.
Ранее нижнетагильские врачи под руководством специалиста из областной больницы Екатеринбурга провели первые операции по стентированию артерий, пораженных атеросклерозом.