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Posted 5 декабря, 08:11

Published 5 декабря, 08:11

Modified 5 декабря, 10:38

Updated 5 декабря, 10:38

Кардиохирург из Нижнего Тагила вернулся в город из зоны СВО

Кардиохирург из Нижнего Тагила вернулся в город из зоны СВО

5 декабря 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney.
Кардиохирург из Нижнего Тагила Андрей Шерстобитов вернулся из зоны боевых действий.

В Нижний Тагил вернулся из зоны боевых действий кардиохирург Андрей Шерстобитов.

В своем личном аккаунте в социальных сетях доктор написал, что полгода пребывания в зоне СВО «пролетели как один миг». 6 месяцев врач находился в Луганске. Вчера вечером он опубликовал снимок из дома.

О том, что Андрей Шерстобитов отправится в зону боевых действий, стало известно летом 2024 года. Тагильчанин рассказывал, что в командировке ему приходилось проводить операции, которых он раньше не делал.

Фото: Андрей Шерстобитов/VK

Ранее нижнетагильские врачи под руководством специалиста из областной больницы Екатеринбурга провели первые операции по стентированию артерий, пораженных атеросклерозом.

#Александра Никитская#Общество#Нижний Тагил#Врач#Екатеринбург#СВО
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