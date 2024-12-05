Иск к УСМ, возвращение врача, плотный смог, привет Тагилу от Басты и ошалевшие цены

Posted 5 декабря, 17:25
Published 5 декабря, 17:25
Modified 5 декабря, 17:27
Updated 5 декабря, 17:27
Компания «Эрастрой» из Тагила требует от УСМ Алексея Голященко 72 млн рублей за недопоставленные товары. Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Свердловской области. Истец, как следует из данных Rusprofile, работает с убытками. Компания «Уралстроймонтаж» также печально известна своими незавершенными проектами в городе.
Тагильский кардиохирург Андрей Шерстобитов спустя шесть месяцев вернулся из зоны боевых действий СВО. Врач отправился туда летом, чтобы помогать раненым бойцам. Он признавался, что во время работы в госпитале ему пришлось столкнуться с разными трудностями и делать операции, которые ранее не проводил.
В Нижнем Тагиле после отмена режима НМУ не рассеивается смог. Замеры воздуха опять показывают превышение диоксида азота в 1,2 раза. Фактически тагильчане не дышали чистым воздухом с начала декабря.
Рэпер Баста, который вместе с Ромой Зверем принял участие в шоу «Вопрос ребром», вспомнил про Нижний Тагил и передал городу и его жителям привет, а также признался уральцам в любви. Роман поддержал Басту и отметил, что у него много друзей живет в городах Среднего Урала.
В Свердловской области в преддверии Нового года продолжают расти цены. За прошедшую неделю сильно подорожали овощи, особенно огурцы и помидоры. Так, томаты стоят на 12,19% дороже, чем неделей ранее, огурцы — на 16,43%. Немного «отстают» от них продукты из так называемого борщевого набора.