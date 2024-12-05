Иск к УСМ, возвращение врача, плотный смог, привет Тагилу от Басты и ошалевшие цены

Рэпер Баста, который вместе с Ромой Зверем принял участие в шоу «Вопрос ребром», вспомнил про Нижний Тагил и передал городу и его жителям привет, а также признался уральцам в любви. Роман поддержал Басту и отметил, что у него много друзей живет в городах Среднего Урала.