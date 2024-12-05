tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 17:25

Published 5 декабря, 17:25

Modified 5 декабря, 17:27

Updated 5 декабря, 17:27

Иск к УСМ, возвращение врача, плотный смог, привет Тагилу от Басты и ошалевшие цены

Иск к УСМ, возвращение врача, плотный смог, привет Тагилу от Басты и ошалевшие цены

5 декабря 2024, 17:25
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
Строительная компания из Тагила подала на компанию УСМ иск на 72 млн рублей. С СВО вернулся хирург Андрей Шерстобитов. Жители города с начала декабря дышат смогом. Рэпер Баста передал привет Нижнему Тагилу. В Свердловской области перед Новым годом подорожали овощи. Подводим итоги за 5 декабря.

Компания «Эрастрой» из Тагила требует от УСМ Алексея Голященко 72 млн рублей за недопоставленные товары. Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Свердловской области. Истец, как следует из данных Rusprofile, работает с убытками. Компания «Уралстроймонтаж» также печально известна своими незавершенными проектами в городе.

Тагильская строительная компания подала в суд на УСМ Алексея Голященко из-за 72 млн
Узнать подробнее

Тагильский кардиохирург Андрей Шерстобитов спустя шесть месяцев вернулся из зоны боевых действий СВО. Врач отправился туда летом, чтобы помогать раненым бойцам. Он признавался, что во время работы в госпитале ему пришлось столкнуться с разными трудностями и делать операции, которые ранее не проводил.

Кардиохирург из Нижнего Тагила вернулся в город из зоны СВО
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле после отмена режима НМУ не рассеивается смог. Замеры воздуха опять показывают превышение диоксида азота в 1,2 раза. Фактически тагильчане не дышали чистым воздухом с начала декабря.

Жители Нижнего Тагила четыре дня дышат диоксидом азота
Узнать подробнее

Рэпер Баста, который вместе с Ромой Зверем принял участие в шоу «Вопрос ребром», вспомнил про Нижний Тагил и передал городу и его жителям привет, а также признался уральцам в любви. Роман поддержал Басту и отметил, что у него много друзей живет в городах Среднего Урала.

Баста передал привет Нижнему Тагилу в шоу «Вопрос ребром»
Узнать подробнее

В Свердловской области в преддверии Нового года продолжают расти цены. За прошедшую неделю сильно подорожали овощи, особенно огурцы и помидоры. Так, томаты стоят на 12,19% дороже, чем неделей ранее, огурцы — на 16,43%. Немного «отстают» от них продукты из так называемого борщевого набора.

Цены на помидоры и огурцы резко взлетели к Новому году в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Удушающий смог, ремонт дорог в Тагиле, приговор ОПГ и погода в Новый годПодорожавшие лекарства, отравленный воздух в Тагиле, опасные вертолеты и взрывТранспортные перспективы Тагила, русская Калифорния, навоз и злая соседка
#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Цены#Экология#Свердловская область#Новый год#Арбитражный суд#Врач#Овощи#Иск#Смог#Екатеринбург#Баста#Усм#Андрей Шерстобитов#СВО#Вредные выбросы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика