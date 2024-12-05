Котлеты будут резиновыми: 2 ингредиента, которые только испортят фарш

Posted 5 декабря, 11:38
Published 5 декабря, 11:38
Modified 5 декабря, 11:40
Updated 5 декабря, 11:40
Хотя состав котлет может варьироваться в зависимости от личных предпочтений и региональных традиций, есть несколько ингредиентов, которые стоит избегать.
И первый продукт, которого не должно быть в котлетах, — это яйцо, точнее, белок яйца.
Именно он во время жарки сворачивается и впитывают влагу, лишая котлетки мягкости, — пишет портал «Хибины».
А вот желток положить стоит: он отлично связывает фарш и не даст котлетам расползтись по сковородке. Вот как отделить белок от желтка в сыром яйце: постучите по яйцу о край посуды или стол, чтобы образовалась трещина. Держите яйцо над миской, слегка наклоняя его, и аккуратно разделите его на две половинки. Одна из половинок будет содержать желток, в то время как белок начнет стекать в миску. Осторожно переливайте желток между половинками скорлупы, чтобы оставить белок в миске.
Второй ингредиент, который также не стоит класть в котлетный фарш, — это молоко. Многие хозяйки размачивают хлеб для котлет именно в молоке и совершают большую ошибку. Оно меняет текстуру и к тому же перенасыщает фарш белком. Лучше замочите хлеб в воде и не забывайте, что его должно быть много: около 250 граммов на 1 килограмм фарша.
Что еще можно испортить вкус ваших котлеток?
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Источник: hibiny.ru.