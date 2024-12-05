Котлеты будут резиновыми: 2 ингредиента, которые только испортят фарш

А вот желток положить стоит: он отлично связывает фарш и не даст котлетам расползтись по сковородке. Вот как отделить белок от желтка в сыром яйце: постучите по яйцу о край посуды или стол, чтобы образовалась трещина. Держите яйцо над миской, слегка наклоняя его, и аккуратно разделите его на две половинки. Одна из половинок будет содержать желток, в то время как белок начнет стекать в миску. Осторожно переливайте желток между половинками скорлупы, чтобы оставить белок в миске.