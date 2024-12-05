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Posted 5 декабря, 11:38

Published 5 декабря, 11:38

Modified 5 декабря, 11:40

Updated 5 декабря, 11:40

Котлеты будут резиновыми: 2 ингредиента, которые только испортят фарш

Котлеты будут резиновыми: 2 ингредиента, которые только испортят фарш

5 декабря 2024, 11:38
Фото: Photo by Natalia Gusakova on Unsplash.
Рубрика
Еда и напитки
При приготовлении котлет важно подобрать правильные ингредиенты, чтобы добиться желаемого вкуса и текстуры. Мало кто знает, но в мясной фарш не нужно добавлять два распространенных продукта.

Хотя состав котлет может варьироваться в зависимости от личных предпочтений и региональных традиций, есть несколько ингредиентов, которые стоит избегать.

И первый продукт, которого не должно быть в котлетах, — это яйцо, точнее, белок яйца.

Именно он во время жарки сворачивается и впитывают влагу, лишая котлетки мягкости, — пишет портал «Хибины».
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А вот желток положить стоит: он отлично связывает фарш и не даст котлетам расползтись по сковородке. Вот как отделить белок от желтка в сыром яйце: постучите по яйцу о край посуды или стол, чтобы образовалась трещина. Держите яйцо над миской, слегка наклоняя его, и аккуратно разделите его на две половинки. Одна из половинок будет содержать желток, в то время как белок начнет стекать в миску. Осторожно переливайте желток между половинками скорлупы, чтобы оставить белок в миске.

Второй ингредиент, который также не стоит класть в котлетный фарш, — это молоко. Многие хозяйки размачивают хлеб для котлет именно в молоке и совершают большую ошибку. Оно меняет текстуру и к тому же перенасыщает фарш белком. Лучше замочите хлеб в воде и не забывайте, что его должно быть много: около 250 граммов на 1 килограмм фарша.

Что еще можно испортить вкус ваших котлеток?

  • Излишнее количество соли: Соль нужна для вкуса, но добавлять ее слишком много не стоит, так как это может испортить вкус готовых котлет.
  • Много специй. Хотя специи придают аромат блюду, их излишек может «забить» вкус мяса. Для идеального вкуса пользуйтесь приправами умеренно.
  • Мясные отвары и бульоны. Некоторые хозяйки используют их для насыщенности, однако есть риск, что фарш получится слишком влажным.

Ранее эксперты поделились лайфхаками, как можно использовать растительное масло, оставшееся после жарки.

Источник: hibiny.ru.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Молоко#Мясо#Яйца#Кулинария#Рецепты#Соль#КЦ#Еда и напитки#Специи#Ингредиенты#Фарш#Котлеты#Бульоны
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