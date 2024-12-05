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Posted 5 декабря, 12:41

Published 5 декабря, 12:41

Modified 5 декабря, 12:43

Updated 5 декабря, 12:43

Почти до 85 рублей поднялась стоимость литра молока в Свердловской области

Масло и молоко снова подорожали в Свердловской области

5 декабря 2024, 12:41
Фото: Изображение Midjourney.

Почти до 85 рублей поднялась стоимость литра молока в Свердловской области

В Свердловской области вновь зафиксировано подорожание молочной продукции. Согласно статистике, рост цен составил до 2%.

В начале декабря литр пастеризованного молока в среднем по области обходился покупателям в 84,61 рубля (+0,22%), а стерилизованного — в 116,96 рубля (+1,92%). Цены указаны на продукт с жирностью в 2,5-3,2%.

Также снова подорожало и сливочное масло. Цена килограмма достигла отметки в 1 197,33 рубля (+1,54%). Сметану свердловчане могли приобрести за 332,06 рубля (+1,49%), а творог — за 474,14 рубля (+1,51%). Любителям сыра приходилось платить за кило в среднем 904,58 рубля (+0,34%).

Напомним, что власти региона заявили о том, что рост цен на молочную продукцию в Свердловской области остановился.

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