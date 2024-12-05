«Не ваше дело»: мать из Екатеринбурга прокомментировала беременность 14-летней дочери

Posted 5 декабря, 11:07
Published 5 декабря, 11:07
Modified 5 декабря, 11:09
Updated 5 декабря, 11:09
Беременность 14-летней школьницы из цыганского поселка в Екатеринбурге прокомментировала ее мать. Самой женщине, которая готовится стать бабушкой, исполнилось 29 лет.
Это не ваше дело, — заявила она в комментарии изданию «КП-Екатеринбург».
Напомним, о беременности школьницы стало известно 3 декабря. Девочка зачала ребенка с 12-летним мальчиком, летом у них состоялась свадьба по цыганским обычаям.
Когда срок беременности достиг 8 недель, школьница пришла в женскую консультацию для постановки на учет.
Ребенок у юной будущей мамы должен родиться весной 2025 года.