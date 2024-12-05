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Posted 5 декабря, 11:07

Published 5 декабря, 11:07

Modified 5 декабря, 11:09

Updated 5 декабря, 11:09

Мать беременной школьницы из Екатеринбурга прокомментировала события в семье

«Не ваше дело»: мать из Екатеринбурга прокомментировала беременность 14-летней дочери

5 декабря 2024, 11:07
Фото: 1MI.

Мать беременной школьницы из Екатеринбурга прокомментировала события в семье

Мать беременной школьницы из цыганского поселка в Екатеринбурге призвала посторонних не лезть в чужие дела. Ребенок у девочки должен родиться весной будущего года.

Беременность 14-летней школьницы из цыганского поселка в Екатеринбурге прокомментировала ее мать. Самой женщине, которая готовится стать бабушкой, исполнилось 29 лет.

Это не ваше дело, — заявила она в комментарии изданию «КП-Екатеринбург».

Напомним, о беременности школьницы стало известно 3 декабря. Девочка зачала ребенка с 12-летним мальчиком, летом у них состоялась свадьба по цыганским обычаям.

Когда срок беременности достиг 8 недель, школьница пришла в женскую консультацию для постановки на учет.

Ребенок у юной будущей мамы должен родиться весной 2025 года.

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#Александра Никитская#Общество#Дети#Семья#Цыганский поселок#Екатеринбург#Инцидент
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