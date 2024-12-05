Новый год на даче: как организовать праздник мечты?

Posted 5 декабря, 10:39
Published 5 декабря, 10:39
Modified 5 декабря, 10:41
Updated 5 декабря, 10:41
В этой статье мы расскажем, как организовать Новый год на даче, дадим полезные советы по подготовке, уборке, украшению и многому другому. Готовы подарить себе незабываемую новогоднюю ночь?
Подготовка — это половина успеха, поэтому хозяину лучше приехать в домик заранее, чтобы привести дачу в порядок до приема гостей. Для начала проведите генеральную уборку: уберите всю пыль, мусор и лишние вещи. По возможности проветрите помещение, чтобы воздух был свежим и чистым. Также заранее убедитесь, что все коммуникации (электричество, вода, отопление) работают исправно, особенно если вы планируете оставаться в домике на праздники.
Посчитайте количество стульев и заранее установите праздничный стол. Запаситесь достаточным количеством воды и наносите дров, — советуют эксперты портала 7 dach.ru.
Кроме того, нужно расчистить дорожки к крыльцу дома, к беседке, к туалету. Если гости приедут на своих автомобилях, подумайте, где они смогут припарковаться. Также продумайте, как гости будут пользоваться туалетом. Если удобства на вашем участке находятся «во дворе», то позаботьтесь как минимум о теплой накладке на унитаз и достаточном количестве туалетной бумаги.
В доме должны быть необходимые лекарства: йод, зеленка, перекись водорода, обезболивающие средства, ферменты — например «Мезим», и другие средства от желудочных расстройств — «Полисорб», активированный уголь и т. д., а также препараты от аллергии.
В украшении интерьера нет границ — гирлянды, свечи, елочные украшения и венки прекрасно подчеркнут атмосферу праздника. Развесьте их по периметру комнаты, на ели за окном и даже вдоль дорожки к дому. Используйте натуральные материалы — еловые ветви, шишки и ягоды.
Выбирайте специальные уличные гирлянды с защитой от влаги и перепадов температуры, и позаботьтесь об удлинителях, к которым будет подключена уличная иллюминация, — советуют эксперты.
Используйте ароматические свечи или благовония с зимними запахами, например, корицы, хвойных деревьев или мандаринов.
И, конечно же, не забудьте о главном атрибуте праздника — елке. Хорошо, если дерево растет у вас на участке — можно украсить его. Если нет, то привезите елку из города.
Чтобы максимально упростить себе быт на даче в Новый год, продумайте вопрос с посудой заранее.
Так как в дачных условиях мыть тарелки не очень удобно, закупите одноразовые. Сейчас в продаже есть прочные и красивые пластиковые тарелки и стаканчики. Приготовьте контейнеры для продуктов, в которых вы будете перевозить их на дачу, — делится лайфхаком портал «Новый очаг».
Откажитесь от сложных блюд и многослойных салатов. Приготовьте разного рода закуски и бутерброды: сэндвичи с красной икрой, тарталетки с салатом, фаршированные яйца, холодец, разного рода нарезку — мясную, сырную, рыбную, фруктовую и овощную тарелки. Коронным блюдом без сомнения станет шашлык — что может быть лучше вкусного, сочного и горячего мяса на открытом воздухе!
Во время празднования не забывайте об активностях на улице. Костер станет не только источником тепла, но и местом притяжения гостей. Мангал — отличная идея для приготовления праздничного угощения.
Если у вас на даче нет огнетушителя, то приобретите его, чтобы избежать неприятных происшествий с огнем.
Активные игры в снегу, такие как снежки или строительство снежной крепости, подойдут как детям, так и взрослым. Можно организовать мастер-класс по созданию новогодних украшений или совместное приготовление блюд на мангале.
Для ребятишек также приготовьте лыжи, санки, «ватрушки», чтобы они могли интересно провести время. Для взрослых можно захватить из дома различные настольные игры — карты, «Мафию», «Свинтус».
Подготовьте несколько игр и конкурсов: это может быть «Тайный Санта», новогодние загадки или викторины. Создайте новогоднюю фотозону с красивыми декорациями, где гости смогут делать снимки на память.
Праздничная атмосфера в дачном домике создается не только с помощью декораций. Главное — это ваше хорошее настроение и забота о близких. Пусть этот Новый год станет незабываемым для вас и ваших гостей!
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