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Posted 5 декабря, 10:39

Published 5 декабря, 10:39

Modified 5 декабря, 10:41

Updated 5 декабря, 10:41

Как подготовиться к встрече Нового года на даче: полезные лайфхаки

Новый год на даче: как организовать праздник мечты?

5 декабря 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney.

Как подготовиться к встрече Нового года на даче: полезные лайфхаки

Сюжет
Новый год
Если городская суета вам надоела, то лучший способ встретить праздник — это Новый год на даче. Это шанс насладиться природой, устроив уютное торжество в окружении снега и елок. Однако, чтобы праздник удался на славу, важно продумать каждую деталь.

В этой статье мы расскажем, как организовать Новый год на даче, дадим полезные советы по подготовке, уборке, украшению и многому другому. Готовы подарить себе незабываемую новогоднюю ночь?

Подготовка дачного домика к Новому году

Подготовка — это половина успеха, поэтому хозяину лучше приехать в домик заранее, чтобы привести дачу в порядок до приема гостей. Для начала проведите генеральную уборку: уберите всю пыль, мусор и лишние вещи. По возможности проветрите помещение, чтобы воздух был свежим и чистым. Также заранее убедитесь, что все коммуникации (электричество, вода, отопление) работают исправно, особенно если вы планируете оставаться в домике на праздники.

Посчитайте количество стульев и заранее установите праздничный стол. Запаситесь достаточным количеством воды и наносите дров, — советуют эксперты портала 7 dach.ru.

Кроме того, нужно расчистить дорожки к крыльцу дома, к беседке, к туалету. Если гости приедут на своих автомобилях, подумайте, где они смогут припарковаться. Также продумайте, как гости будут пользоваться туалетом. Если удобства на вашем участке находятся «во дворе», то позаботьтесь как минимум о теплой накладке на унитаз и достаточном количестве туалетной бумаги.

Украсьте дачный домик и внутри, и снаружи, что создать новогоднее настроениеУкрасьте дачный домик и внутри, и снаружи, что создать новогоднее настроение
Украсьте дачный домик и внутри, и снаружи, что создать новогоднее настроение. Фото: Изображение Midjourney

В доме должны быть необходимые лекарства: йод, зеленка, перекись водорода, обезболивающие средства, ферменты — например «Мезим», и другие средства от желудочных расстройств — «Полисорб», активированный уголь и т. д., а также препараты от аллергии.

Уборка и украшение дачного интерьера

В украшении интерьера нет границ — гирлянды, свечи, елочные украшения и венки прекрасно подчеркнут атмосферу праздника. Развесьте их по периметру комнаты, на ели за окном и даже вдоль дорожки к дому. Используйте натуральные материалы — еловые ветви, шишки и ягоды.

Выбирайте специальные уличные гирлянды с защитой от влаги и перепадов температуры, и позаботьтесь об удлинителях, к которым будет подключена уличная иллюминация, — советуют эксперты.

Используйте ароматические свечи или благовония с зимними запахами, например, корицы, хвойных деревьев или мандаринов.

И, конечно же, не забудьте о главном атрибуте праздника — елке. Хорошо, если дерево растет у вас на участке — можно украсить его. Если нет, то привезите елку из города.

Посуда и еда

Чтобы максимально упростить себе быт на даче в Новый год, продумайте вопрос с посудой заранее.

Так как в дачных условиях мыть тарелки не очень удобно, закупите одноразовые. Сейчас в продаже есть прочные и красивые пластиковые тарелки и стаканчики. Приготовьте контейнеры для продуктов, в которых вы будете перевозить их на дачу, — делится лайфхаком портал «Новый очаг».

Откажитесь от сложных блюд и многослойных салатов. Приготовьте разного рода закуски и бутерброды: сэндвичи с красной икрой, тарталетки с салатом, фаршированные яйца, холодец, разного рода нарезку — мясную, сырную, рыбную, фруктовую и овощную тарелки. Коронным блюдом без сомнения станет шашлык — что может быть лучше вкусного, сочного и горячего мяса на открытом воздухе!

Новый год на природе станет незабываемым событием в вашей жизниНовый год на природе станет незабываемым событием в вашей жизни
Новый год на природе станет незабываемым событием в вашей жизни. Фото: Изображение Midjourney

Костер и мангал

Во время празднования не забывайте об активностях на улице. Костер станет не только источником тепла, но и местом притяжения гостей. Мангал — отличная идея для приготовления праздничного угощения.

  • Костер: Убедитесь, что у вас есть всё необходимое для его разведения — дрова, средство для розжига и прохладительные напитки, чтобы создать уют.
  • Мангал: Запаситесь углями и считаете, какие блюда можно приготовить на свежем воздухе — от стейков до овощных закусок.

Если у вас на даче нет огнетушителя, то приобретите его, чтобы избежать неприятных происшествий с огнем.

Какие новогодние развлечения можно предложить гостям на даче?

Активные игры в снегу, такие как снежки или строительство снежной крепости, подойдут как детям, так и взрослым. Можно организовать мастер-класс по созданию новогодних украшений или совместное приготовление блюд на мангале.

Нарядите пушистую зеленую красавицу на улице, чтобы сделать Новый год по-настоящему атмосфернымНарядите пушистую зеленую красавицу на улице, чтобы сделать Новый год по-настоящему атмосферным
Нарядите пушистую зеленую красавицу на улице, чтобы сделать Новый год по-настоящему атмосферным. Фото: 1MI

Для ребятишек также приготовьте лыжи, санки, «ватрушки», чтобы они могли интересно провести время. Для взрослых можно захватить из дома различные настольные игры — карты, «Мафию», «Свинтус».

Подготовьте несколько игр и конкурсов: это может быть «Тайный Санта», новогодние загадки или викторины. Создайте новогоднюю фотозону с красивыми декорациями, где гости смогут делать снимки на память.

Праздничная атмосфера в дачном домике создается не только с помощью декораций. Главное — это ваше хорошее настроение и забота о близких. Пусть этот Новый год станет незабываемым для вас и ваших гостей!

Ранее эксперты рассказали, как пять трудностей нужно учесть, если вы решили встречать Новый год на природе.

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