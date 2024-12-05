Новый год на даче: как организовать праздник мечты?

Подготовка — это половина успеха, поэтому хозяину лучше приехать в домик заранее, чтобы привести дачу в порядок до приема гостей. Для начала проведите генеральную уборку: уберите всю пыль, мусор и лишние вещи. По возможности проветрите помещение, чтобы воздух был свежим и чистым. Также заранее убедитесь, что все коммуникации (электричество, вода, отопление) работают исправно, особенно если вы планируете оставаться в домике на праздники.