Новый лесопатрульный комплекс появится в Нижнем Тагиле

Posted 5 декабря, 12:02
Published 5 декабря, 12:02
Modified 5 декабря, 12:04
Updated 5 декабря, 12:04
Поставщику необходимо доставить товар до 26 декабря 2024 года. Комплекс должен быть новым, с пробегом не более 100 километров и выпущен не ранее 2024 года, а также иметь необходимую документацию.
Среди характеристик 5-местного транспортного средства значатся бензиновый двигатель, полный привод, механическая коробка передач, кондиционер. Комплекс должен быть оснащен съемной, стационарной, металлической емкостью для воды объемом не менее 300 литров, мотопомпой с рукавами.
Также в нем должны быть зажигательный аппарат, противопожарная и лесопожарная установки, бензопила, лопата, топор-мотыга, противопожарные ранцы и малогабаритные самоспасатели, выяснила редакция TagilCity.ru.
Гарантийный срок эксплуатации на лесопатрульный комплекс составит 3 года, на пожарно-техническое вооружение — 12 месяцев.
Весной 2024 года на спецтехнику для тушения пожаров в Свердловской области было потрачено 35 миллионов рублей.