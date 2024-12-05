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Posted 5 декабря, 12:02

Published 5 декабря, 12:02

Modified 5 декабря, 12:04

Updated 5 декабря, 12:04

Новый лесопатрульный комплекс появится в Нижнем Тагиле

Новый лесопатрульный комплекс появится в Нижнем Тагиле

5 декабря 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney.
Служба экологической безопасности Нижнего Тагила закупает новый малый лесопатрульный комплекс за 3,8 миллиона рублей.

Поставщику необходимо доставить товар до 26 декабря 2024 года. Комплекс должен быть новым, с пробегом не более 100 километров и выпущен не ранее 2024 года, а также иметь необходимую документацию.

Среди характеристик 5-местного транспортного средства значатся бензиновый двигатель, полный привод, механическая коробка передач, кондиционер. Комплекс должен быть оснащен съемной, стационарной, металлической емкостью для воды объемом не менее 300 литров, мотопомпой с рукавами.

Также в нем должны быть зажигательный аппарат, противопожарная и лесопожарная установки, бензопила, лопата, топор-мотыга, противопожарные ранцы и малогабаритные самоспасатели, выяснила редакция TagilCity.ru.

Гарантийный срок эксплуатации на лесопатрульный комплекс составит 3 года, на пожарно-техническое вооружение — 12 месяцев.

Весной 2024 года на спецтехнику для тушения пожаров в Свердловской области было потрачено 35 миллионов рублей.

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