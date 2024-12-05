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Posted 5 декабря, 10:15

Published 5 декабря, 10:15

Modified 5 декабря, 10:27

Updated 5 декабря, 10:27

Новый светофор появится на перекрестке на Вагонке в Нижнем Тагиле

Новый светофор появится на перекрестке на Вагонке в Нижнем Тагиле

5 декабря 2024, 10:15
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле появится новый светофор на ранее нерегулируемом перекрестке улиц Тимирязева — Ильича.

Данный светофор будет работать в двухфазном режиме, при этом пешеходная фаза у него отсутствует. В связи с этим будут стоять информационные фазы, которые будут включаться с разрешающим сигналом, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.

При данном сигнале будет возможно пересечение поворачивающего транспорта с пешеходами, а также водители будут проинформированы о том, что пешеходам нужно уступить дорогу.

Напомним, в Нижнем Тагиле появились три новых светофора около школьных и дошкольных учреждений.

Новый светофор появился на Вые в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Вагонка#Пешеходы#Светофор#Водители#Перекресток#Улицы#Инфраструктура#Дорожное движение#Екатеринбург#ЦОДД
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