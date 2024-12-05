Новый светофор появится на перекрестке на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted 5 декабря, 10:15
Published 5 декабря, 10:15
Modified 5 декабря, 10:27
Updated 5 декабря, 10:27
Данный светофор будет работать в двухфазном режиме, при этом пешеходная фаза у него отсутствует. В связи с этим будут стоять информационные фазы, которые будут включаться с разрешающим сигналом, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.
При данном сигнале будет возможно пересечение поворачивающего транспорта с пешеходами, а также водители будут проинформированы о том, что пешеходам нужно уступить дорогу.
Напомним, в Нижнем Тагиле появились три новых светофора около школьных и дошкольных учреждений.