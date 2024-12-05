Нож и угрозы: пьяная свердловчанка посетила директора школы

Posted 5 декабря, 10:02
Published 5 декабря, 10:02
Modified 5 декабря, 10:04
Updated 5 декабря, 10:04
Белоярская средняя общеобразовательная школа №18 оказалась местом попытки нанесения телесных повреждений с помощью лезвия. Это был обычный школьный день. На входе вместо охраны сидела пожилая женщина, которая без лишних вопросов пропустила маму одного из учащихся школы.
Как сообщает Ural Mash, Женщина была в неадекватном состоянии в связи с алкогольным опьянением. В руках у посетительницы оказалось холодное оружие — нож. С этим предметом она целенаправленно двигалась к руководству образовательной организации. Директор школы, заметив надвигающуюся угрозу, оперативно спряталась в другом помещении. Нападающая поняла, что ее жертва закрыла дверь на ключ и до нее не добраться. Тогда выпившая посетительница оставила нож у входа и покинула здание. Истинная причина такого поступка неизвестна.
Как сообщают другие родители учащихся в этой школе, директор не в первый раз становится центром конфликта. Ранее ее лишили руководящей должности из-за того, что она вручила выпускнице аттестат с отличием, хотя та заслуживала лишь обычный.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге мужчина семь дней жил в общежитии УГЛТУ и пугал студенток.