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Posted 5 декабря, 10:02

Published 5 декабря, 10:02

Modified 5 декабря, 10:04

Updated 5 декабря, 10:04

В Свердловской области выпившая мать напала на директора школы

Нож и угрозы: пьяная свердловчанка посетила директора школы

5 декабря 2024, 10:02
Фото: 1MI.

В Свердловской области выпившая мать напала на директора школы

В Свердловской области мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, угрожала ножом директору школы.

Белоярская средняя общеобразовательная школа №18 оказалась местом попытки нанесения телесных повреждений с помощью лезвия. Это был обычный школьный день. На входе вместо охраны сидела пожилая женщина, которая без лишних вопросов пропустила маму одного из учащихся школы.

Как сообщает Ural Mash, Женщина была в неадекватном состоянии в связи с алкогольным опьянением. В руках у посетительницы оказалось холодное оружие — нож. С этим предметом она целенаправленно двигалась к руководству образовательной организации. Директор школы, заметив надвигающуюся угрозу, оперативно спряталась в другом помещении. Нападающая поняла, что ее жертва закрыла дверь на ключ и до нее не добраться. Тогда выпившая посетительница оставила нож у входа и покинула здание. Истинная причина такого поступка неизвестна.

Как сообщают другие родители учащихся в этой школе, директор не в первый раз становится центром конфликта. Ранее ее лишили руководящей должности из-за того, что она вручила выпускнице аттестат с отличием, хотя та заслуживала лишь обычный.

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