Нож и угрозы: пьяная свердловчанка посетила директора школы

Как сообщает Ural Mash, Женщина была в неадекватном состоянии в связи с алкогольным опьянением. В руках у посетительницы оказалось холодное оружие — нож. С этим предметом она целенаправленно двигалась к руководству образовательной организации. Директор школы, заметив надвигающуюся угрозу, оперативно спряталась в другом помещении. Нападающая поняла, что ее жертва закрыла дверь на ключ и до нее не добраться. Тогда выпившая посетительница оставила нож у входа и покинула здание. Истинная причина такого поступка неизвестна.