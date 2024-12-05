От иска «Русала» может зависеть финансовая устойчивость «Норникеля»

Подавляющее большинство претензий «Русала» касается отчуждения непрофильных активов ГМК «Норникель», а сверх того компания борется за отстранение Владимира Потанина от руководства. Обнародованные судебной инстанцией документы содержат ряд ответных заявлений «Интерроса». Так, представители компании заявляют, что продажи непрофильных активов, включая авиакомпанию NordStar, осуществлялись в полном соответствии со стратегией противостояния компании санкциям. Также особо отмечается, что сами условия продажи активов прошли согласование с руководством «Русала», в те годы входившим в СД «Норникеля». Алюминиевый концерн, согласно официальному комментарию ответчика, по своей инициативе намеревался выкупить около 50% акций NordStar по цене, которую охарактеризовал при обращении в суд как заниженную.