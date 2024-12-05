От иска «Русала» может зависеть финансовая устойчивость «Норникеля»

Posted 5 декабря, 18:21
Published 5 декабря, 18:21
Modified 5 декабря, 18:21
Updated 5 декабря, 18:21
Как сообщает www.interfax.ru, изучив представленные сторонами материалы, действия, в которых «Русал» обвиняет менеджмент «Норникеля», были реализованы на основании стратегии от 2017 года по согласованию со всеми акционерами, в том числе и «Русалом». Ответчики заявили, что именно алюминиевый концерн виновен в блокировке некоторых значимых проектов «Норникеля», и отмели все обвинения в адрес руководства компании.
Иски в суд «Русала» датируются 2022 и 2023 годами, а с наступлением 2024 года компания привлекла к процессу Романа Абрамовича. Прения в суде начались после окончания соглашения между акционерами «Норникеля», благодаря которому «Русал» имел возможность получать 60% EBITDA компании. Пока соглашение акционеров действовало, «Норникель» выплатил порядка 35 миллиардов долларов дивидендов (с учетом buyback), при этом из них примерно девять миллиардов долларов пришлось на «Русал», о чем говорится в заявлении на сайте суда.
Подавляющее большинство претензий «Русала» касается отчуждения непрофильных активов ГМК «Норникель», а сверх того компания борется за отстранение Владимира Потанина от руководства. Обнародованные судебной инстанцией документы содержат ряд ответных заявлений «Интерроса». Так, представители компании заявляют, что продажи непрофильных активов, включая авиакомпанию NordStar, осуществлялись в полном соответствии со стратегией противостояния компании санкциям. Также особо отмечается, что сами условия продажи активов прошли согласование с руководством «Русала», в те годы входившим в СД «Норникеля». Алюминиевый концерн, согласно официальному комментарию ответчика, по своей инициативе намеревался выкупить около 50% акций NordStar по цене, которую охарактеризовал при обращении в суд как заниженную.
Прочие указанные в исках «Русала» непрофильные активы («Логистик-Центр» и ПСМК) также удалось реализовать по стоимости, установленной согласно отчету независимого оценщика, а их приобретатели не имеют прямого отношения к Владимиру Потанину.
Отвечая на обвинения «Русала», «Интеррос» обращает внимание на блокирование «Русалом» важных для «Норникеля» проектов, таких как совместное предприятие с «Русской платиной» по освоению месторождений платиноидов, а также отмена спин-оффа Быстринского ГОКа в пользу акционеров «Норникеля». «Интерфакс» также, ссылаясь на источник, близкий к «Интерросу», утверждает, что «Русал» препятствовал реализации «Серной программы» — главного экопроекта «Норникеля».