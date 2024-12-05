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Posted 5 декабря, 03:54

Published 5 декабря, 03:54

Modified 5 декабря, 03:56

Updated 5 декабря, 03:56

Подростки в Реже зажали пятиклассника в школьном туалете и надругались над ним

Подростки в Реже зажали пятиклассника в школьном туалете и надругались над ним

5 декабря 2024, 03:54
Фото: 1MI.
В Реже ученики девятого класса зажали в школьном туалете пятиклассника. Предположительно, его изнасиловали. Происшествие случилось 26 ноября 2024 года.

О случившемся рассказала мать одного из учащихся этой школы. По ее словам, на ребенка напали двое старшеклассников. Было ли изнасилование, ей точно неизвестно, пишет Е1.

При этом, по словам другого очевидца, нападавших было четверо, а двое с ним закрылись в кабинке туалета. Известно, что в полиции проводят проверку по факту происшествия.

Напомним, нелегальный иностранец в Екатеринбурге изнасиловал шестилетнюю девочку. Ее мама обратилась в полицию. Мигранта задержали.

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