Подростки в Реже зажали пятиклассника в школьном туалете и надругались над ним

Posted 5 декабря, 03:54
Published 5 декабря, 03:54
Modified 5 декабря, 03:56
Updated 5 декабря, 03:56
О случившемся рассказала мать одного из учащихся этой школы. По ее словам, на ребенка напали двое старшеклассников. Было ли изнасилование, ей точно неизвестно, пишет Е1.
При этом, по словам другого очевидца, нападавших было четверо, а двое с ним закрылись в кабинке туалета. Известно, что в полиции проводят проверку по факту происшествия.
Напомним, нелегальный иностранец в Екатеринбурге изнасиловал шестилетнюю девочку. Ее мама обратилась в полицию. Мигранта задержали.