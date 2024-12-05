Психолог прокомментировала предложение проверять школьников на экстремизм

Posted 5 декабря, 07:41
Published 5 декабря, 07:41
Modified 5 декабря, 07:44
Updated 5 декабря, 07:44
«Ридус» пишет, что, по мнению Дугенцовой, необходимость тестирования школьников на возможность участия в террористических актах не является оправданной. Она отмечает, что как превентивная мера это недостаточно эффективно. К тому же, такая инициатива может подвергнуть «подозрительных» детей риску травли со стороны сверстников. Это может иметь смысл в рамках индивидуальной работы.
Например, если выяснится, что какой-то ученик из пятого класса потенциально может стать экстремистом. В этом случае психологу стоит сосредоточиться на таком ребенке. Но в то же время другие дети могут начать его высмеивать, заявляя: «Ты плохой». Это может привести к ситуации буллинга, которая, в свою очередь, увеличивает шансы на развитие экстремистских наклонностей. Это опасный путь. Дугенцова предлагает вместо проверок организовать с учениками профилактические занятия — лекции, беседы или психологические игры для формирования командного духа.