Психолог прокомментировала предложение проверять школьников на экстремизм

Например, если выяснится, что какой-то ученик из пятого класса потенциально может стать экстремистом. В этом случае психологу стоит сосредоточиться на таком ребенке. Но в то же время другие дети могут начать его высмеивать, заявляя: «Ты плохой». Это может привести к ситуации буллинга, которая, в свою очередь, увеличивает шансы на развитие экстремистских наклонностей. Это опасный путь. Дугенцова предлагает вместо проверок организовать с учениками профилактические занятия — лекции, беседы или психологические игры для формирования командного духа.