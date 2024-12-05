Пылевые клещи после такой чистки матраса разбегутся — будете спать сном младенца

Posted 5 декабря, 13:51
Published 5 декабря, 13:51
Modified 5 декабря, 13:53
Updated 5 декабря, 13:53
Приготовьте необходимые материалы: вам понадобятся чистящие средства, мягкая щетка или губка, пылесос с насадкой для мебели, чистая тряпка, сода и, возможно, дезинфекционные средства.
Тщательно пропылесосьте матрас, чтобы тщательно удалить пыль, грязь и пылевых клещей. Проходите по всей поверхности матраса, уделяя особое внимание швам и углам.
Если на матрасе есть пятна, приготовьте мягкий моющий раствор (например, из воды и небольшого количества мыла). Нанесите его на тряпку и осторожно протрите пятно. Не нужно сильно мочить матрас. Для дезинфекции и устранения неприятных запахов можно смешать равные части уксуса и воды. Нанесите раствор на пятна, дайте ему немного впитаться, затем протрите влажной тряпкой.
Также можно посыпать поверхность матраса пищевой содой и оставить на несколько часов — это поможет впитать лишнюю влагу и запахи. Собрать соду можно пылесосом.
В борьбе с загрязнениями отлично помогает пароочиститель. Это полезный агрегат, который в целом облегчает уборку, а не только чистку мягкой мебели. Он позволяет более эффективно «выдуть» пыль или мелкие частицы грязи из матраса, при этом внутрь не попадает влага, — советует портал «Идеи вашего дома».
Если возможно, вынесите матрас на балкон или к открытому окну для проветривания. Свежий воздух помогает убрать оставшиеся запахи. Если погода не позволяет сделать это, то просушить матрас поможет фен или горячий утюг
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Источник: .ivd.ru.