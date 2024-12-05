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Posted 5 декабря, 13:51

Published 5 декабря, 13:51

Modified 5 декабря, 13:53

Updated 5 декабря, 13:53

Пылевые клещи после такой чистки матраса разбегутся — будете спать сном младенца

Пылевые клещи после такой чистки матраса разбегутся — будете спать сном младенца

5 декабря 2024, 13:51
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Качество сна во многом зависит от качества матраса в кровати. Грязный комковатый матрас с неприятным ароматом способен вызвать бессонницу и даже спровоцировать аллергию. Вот пошаговая инструкция по чистке этого важного аксессуара.

Подготовка

Приготовьте необходимые материалы: вам понадобятся чистящие средства, мягкая щетка или губка, пылесос с насадкой для мебели, чистая тряпка, сода и, возможно, дезинфекционные средства.

Тщательно пропылесосьте матрас, чтобы тщательно удалить пыль, грязь и пылевых клещей. Проходите по всей поверхности матраса, уделяя особое внимание швам и углам.

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Устранение пятен и запахов

Если на матрасе есть пятна, приготовьте мягкий моющий раствор (например, из воды и небольшого количества мыла). Нанесите его на тряпку и осторожно протрите пятно. Не нужно сильно мочить матрас. Для дезинфекции и устранения неприятных запахов можно смешать равные части уксуса и воды. Нанесите раствор на пятна, дайте ему немного впитаться, затем протрите влажной тряпкой.

Также можно посыпать поверхность матраса пищевой содой и оставить на несколько часов — это поможет впитать лишнюю влагу и запахи. Собрать соду можно пылесосом.

В борьбе с загрязнениями отлично помогает пароочиститель. Это полезный агрегат, который в целом облегчает уборку, а не только чистку мягкой мебели. Он позволяет более эффективно «выдуть» пыль или мелкие частицы грязи из матраса, при этом внутрь не попадает влага, — советует портал «Идеи вашего дома».
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Проветривание и сушка

Если возможно, вынесите матрас на балкон или к открытому окну для проветривания. Свежий воздух помогает убрать оставшиеся запахи. Если погода не позволяет сделать это, то просушить матрас поможет фен или горячий утюг

Дополнительные советы

  • Используйте защитный чехол, чтобы избежать загрязнения матраса в будущем. Стирать его намного легче, чем сам матрас.
  • Регулярная профилактика. Меняйте постельное белье хотя бы раз в неделю, чтобы избежать накопления пыли и бактерий.
  • Регулярная чистка. Старайтесь проводить такую чистку каждые 6-12 месяцев, а также переворачивайте матрас каждые три месяца, чтобы он не деформировался.

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Источник: .ivd.ru.

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