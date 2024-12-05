Пылевые клещи после такой чистки матраса разбегутся — будете спать сном младенца

Если на матрасе есть пятна, приготовьте мягкий моющий раствор (например, из воды и небольшого количества мыла). Нанесите его на тряпку и осторожно протрите пятно. Не нужно сильно мочить матрас. Для дезинфекции и устранения неприятных запахов можно смешать равные части уксуса и воды. Нанесите раствор на пятна, дайте ему немного впитаться, затем протрите влажной тряпкой.