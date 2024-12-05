РЭО: Петербургский КПО «Новоселки» будет иметь мощность обработки 600 тыс. тонн в год

По словам главы РЭО Буцаева, сегодня ведется активная работа по созданию комплексной системы обращения с отходами для нужд Петербурга и Ленинградской области. Все инфраструктурные проекты, по данным Буцаева, предстоит реализовать в ближайшие три года. Со своей стороны Российский экологический оператор собирается предоставить всю необходимую методологическую поддержку и льготное финансирование, подвел итог Денис Буцаев. Об этом пишет karelinform.