РЭО: Петербургский КПО «Новоселки» будет иметь мощность обработки 600 тыс. тонн в год

Posted 5 декабря, 06:54
Published 5 декабря, 06:54
Modified 5 декабря, 06:54
Updated 5 декабря, 06:54
По словам главы РЭО Буцаева, сегодня ведется активная работа по созданию комплексной системы обращения с отходами для нужд Петербурга и Ленинградской области. Все инфраструктурные проекты, по данным Буцаева, предстоит реализовать в ближайшие три года. Со своей стороны Российский экологический оператор собирается предоставить всю необходимую методологическую поддержку и льготное финансирование, подвел итог Денис Буцаев. Об этом пишет karelinform.
Известно, что проектная мощность обработки на объекте составит 600 тысяч тонн в год, мощность утилизации — 120 тысяч тонн в год, компостирования — 200 тысяч тонн в год. На сегодняшний день подготовлена проектно-сметная документация, прошла экологическая экспертиза. Следующий этап заключается в прохождении государственной экспертизы. Плановый год ввода в эксплуатацию — 2027-й.
Помимо КПО «Новоселки», Санкт-Петербург уже получает обслуживание на КПО «Волхонка», строительство которого было профинансировано РЭО через предоставление льготных займов. В планах также возведение КПО «Островский» и еще двух объектов на территории Ленинградской области.
Как рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, отрасль обращения с отходами сегодня развивается наиболее динамичным образом. Благодаря конструктивному взаимодействию с федеральным центром и РЭО город продолжает создание современных комплексов по переработке отходов. Новая инфраструктура требуется для всей агломерации. Как объяснил Корабельников, в петербургском правительстве понимают: развитие невозможно без комплексного подхода к обращению с отходами, применения передовых технологий, запуска экономики замкнутого цикла.