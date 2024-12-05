tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 06:54

Published 5 декабря, 06:54

Modified 5 декабря, 06:54

Updated 5 декабря, 06:54

РЭО: Петербургский КПО «Новоселки» будет иметь мощность обработки 600 тыс. тонн в год

РЭО: Петербургский КПО «Новоселки» будет иметь мощность обработки 600 тыс. тонн в год

5 декабря 2024, 06:54
Фото: 1MI.
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников в рамках рабочей встречи рассмотрели проект комплексного объекта по обращению с отходами «Новоселки» мощностью 600 тысяч тонн в год.

По словам главы РЭО Буцаева, сегодня ведется активная работа по созданию комплексной системы обращения с отходами для нужд Петербурга и Ленинградской области. Все инфраструктурные проекты, по данным Буцаева, предстоит реализовать в ближайшие три года. Со своей стороны Российский экологический оператор собирается предоставить всю необходимую методологическую поддержку и льготное финансирование, подвел итог Денис Буцаев. Об этом пишет karelinform.

Известно, что проектная мощность обработки на объекте составит 600 тысяч тонн в год, мощность утилизации — 120 тысяч тонн в год, компостирования — 200 тысяч тонн в год. На сегодняшний день подготовлена проектно-сметная документация, прошла экологическая экспертиза. Следующий этап заключается в прохождении государственной экспертизы. Плановый год ввода в эксплуатацию — 2027-й.

Помимо КПО «Новоселки», Санкт-Петербург уже получает обслуживание на КПО «Волхонка», строительство которого было профинансировано РЭО через предоставление льготных займов. В планах также возведение КПО «Островский» и еще двух объектов на территории Ленинградской области.

Как рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, отрасль обращения с отходами сегодня развивается наиболее динамичным образом. Благодаря конструктивному взаимодействию с федеральным центром и РЭО город продолжает создание современных комплексов по переработке отходов. Новая инфраструктура требуется для всей агломерации. Как объяснил Корабельников, в петербургском правительстве понимают: развитие невозможно без комплексного подхода к обращению с отходами, применения передовых технологий, запуска экономики замкнутого цикла.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика