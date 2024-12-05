С убийцы двухлетней девочки в Первоуральске потребовали компенсацию

Posted 5 декабря, 07:14
Published 5 декабря, 07:14
Modified 5 декабря, 07:16
Updated 5 декабря, 07:16
В Свердловском областном суде начали слушать дело о жестоком убийстве двухлетнего ребенка, произошедшем в Первоуральске в конце 2023 года.
По версии следствия, обвиняемый регулярно избивал дочь своей сожительницы, а в период с 3 по 5 декабря прошлого года нанес ребенку травмы, которые привели к смерти малышки.
В суде тетя погибшей девочки потребовала от убийцы 1 миллион рублей компенсации в качестве морального вреда.
Обвинвяемый Иван Бекурин на заседании попросил удалить из зала прессу, однако органы прокуратуры настояли на том, чтобы оставить журналистов в зале.
Тетя погибшей девочки требует с обвиняемого 1 миллион рублей морального вреда. Мать малышки на суд не явилась, сообщает E1.
Подсудимый признал вину частично: с обвинением в убийстве Бекурин не согласен.
Ранее стало известно, что в суде допросили ключевую свидетельницу по делу об убийстве Далера Бобиева: в его смерти винят приемную мать.