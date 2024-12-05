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Posted 5 декабря, 07:14

Published 5 декабря, 07:14

Modified 5 декабря, 07:16

Updated 5 декабря, 07:16

Тетя погибшей в Первоуральске малышки требует с убийцы компенсацию

С убийцы двухлетней девочки в Первоуральске потребовали компенсацию

5 декабря 2024, 07:14
Фото: 1MI.

Тетя погибшей в Первоуральске малышки требует с убийцы компенсацию

В Свердловском областном суде начали рассматривать дело изверга, до смерти забившего двухлетнюю малышку. Тетя погибшей потребовала компенсацию.

В Свердловском областном суде начали слушать дело о жестоком убийстве двухлетнего ребенка, произошедшем в Первоуральске в конце 2023 года.

По версии следствия, обвиняемый регулярно избивал дочь своей сожительницы, а в период с 3 по 5 декабря прошлого года нанес ребенку травмы, которые привели к смерти малышки.

В суде тетя погибшей девочки потребовала от убийцы 1 миллион рублей компенсации в качестве морального вреда.

Обвинвяемый Иван Бекурин на заседании попросил удалить из зала прессу, однако органы прокуратуры настояли на том, чтобы оставить журналистов в зале.

Тетя погибшей девочки требует с обвиняемого 1 миллион рублей морального вреда. Мать малышки на суд не явилась, сообщает E1.

Подсудимый признал вину частично: с обвинением в убийстве Бекурин не согласен.

Ранее стало известно, что в суде допросили ключевую свидетельницу по делу об убийстве Далера Бобиева: в его смерти винят приемную мать.

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#Александра Никитская#Общество#Дети#Суд#Уголовное дело#Убийство#Жестокость#Убийца#Екатеринбург
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