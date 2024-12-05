Среди медработников Свердловской области отмечается эмоциональное выгорание

Исследование выявило, что половина опрошенных имеют высокую степень эмоционального выгорания, а еще 40% — умеренную. Особенно подвержены синдрому сотрудники старшего возраста (45-55 лет). Примечательно, что медики Екатеринбурга демонстрируют меньшую степень усталости по сравнению с коллегами из других городов региона, сообщает ЕАН.