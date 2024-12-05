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Posted 5 декабря, 16:30

Published 5 декабря, 16:30

Modified 5 декабря, 16:32

Updated 5 декабря, 16:32

Большинство работников медицины из Свердловской области эмоционально выгорают

Среди медработников Свердловской области отмечается эмоциональное выгорание

5 декабря 2024, 16:30
Фото: 1MI.

Большинство работников медицины из Свердловской области эмоционально выгорают

Почти 90% медсестер и фельдшеров Свердловской области страдают от эмоционального выгорания, особенно сотрудники старше 45 лет. Уровень стресса выше за пределами Екатеринбурга.

Чуть больше 90% медсестер и фельдшеров Свердловской области страдают от симптомов эмоционального выгорания, согласно исследованию Ассоциации средних медицинских работников региона. Специалисты проанализировали состояние около 5000 сотрудников из 15 крупных больниц, включая медицинские учреждения Нижнего Тагила.

Исследование выявило, что половина опрошенных имеют высокую степень эмоционального выгорания, а еще 40% — умеренную. Особенно подвержены синдрому сотрудники старшего возраста (45-55 лет). Примечательно, что медики Екатеринбурга демонстрируют меньшую степень усталости по сравнению с коллегами из других городов региона, сообщает ЕАН.

После проведения анализа специалисты смогут составить набор советов, которые помогут предотвратить эмоциональное истощение у сотрудников медицинских учреждений.

Ранее эксперты назвали самые популярные причины увольнения россиян, среди которых отметили стресс и выгорание.

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#Агата Королева#Общество#Свердловская область#Медработники#Стресс#Исследование#Екатеринбург#Эмоциональное выгорание
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