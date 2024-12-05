Среди медработников Свердловской области отмечается эмоциональное выгорание

Posted 5 декабря, 16:30
Published 5 декабря, 16:30
Modified 5 декабря, 16:32
Updated 5 декабря, 16:32
Чуть больше 90% медсестер и фельдшеров Свердловской области страдают от симптомов эмоционального выгорания, согласно исследованию Ассоциации средних медицинских работников региона. Специалисты проанализировали состояние около 5000 сотрудников из 15 крупных больниц, включая медицинские учреждения Нижнего Тагила.
Исследование выявило, что половина опрошенных имеют высокую степень эмоционального выгорания, а еще 40% — умеренную. Особенно подвержены синдрому сотрудники старшего возраста (45-55 лет). Примечательно, что медики Екатеринбурга демонстрируют меньшую степень усталости по сравнению с коллегами из других городов региона, сообщает ЕАН.
После проведения анализа специалисты смогут составить набор советов, которые помогут предотвратить эмоциональное истощение у сотрудников медицинских учреждений.
Ранее эксперты назвали самые популярные причины увольнения россиян, среди которых отметили стресс и выгорание.