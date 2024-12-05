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Posted 5 декабря, 06:33

Published 5 декабря, 06:33

Modified 5 декабря, 06:35

Updated 5 декабря, 06:35

Суд в Свердловской области оставил в силе приговор бывшему госслужащему за взятку

Суд в Свердловской области оставил в силе приговор бывшему госслужащему за взятку

5 декабря 2024, 06:33
Фото: 1MI.
В Свердловской области бывший инспектор Ростехнадзора Александр Матвеев остался в колонии за взятку. Суд не стал удовлетворять его обжалование.

Три года назад Матвеев приехал в компанию «Шабровский карьер» с внеплановой проверкой. В итоге были выявлены нарушения во время взрывных и горных работ, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Чтобы результаты проверки не повлияли на работу предприятия, его представитель предложил инспектору 20 тысяч рублей в качестве взятки. Тот ее принял и указал в документации только мелкие нарушения.

Через некоторое время факт коррупции был выявлен. В октябре 2024 года Матвеева осудили на четыре года ИК общего режима. Также его оштрафовали на 600 тысяч и запретили занимать должность инспектора в течение четырех лет.

Осужденный и его адвокат пытались обжаловать приговор в облсуде, однако его оставили без изменений.

Напомним, руководитель стройкомпании в Екатеринбурге оштрафована за взятку в размере 4 000 000 рублей.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Суд#Полиция#Уголовное дело#Приговор#Коррупция#Взятка#Ростехнадзор#Екатеринбург#Инцидент#Обжалование
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