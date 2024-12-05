Суд в Свердловской области оставил в силе приговор бывшему госслужащему за взятку

Posted 5 декабря, 06:33
Published 5 декабря, 06:33
Modified 5 декабря, 06:35
Updated 5 декабря, 06:35
Три года назад Матвеев приехал в компанию «Шабровский карьер» с внеплановой проверкой. В итоге были выявлены нарушения во время взрывных и горных работ, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Чтобы результаты проверки не повлияли на работу предприятия, его представитель предложил инспектору 20 тысяч рублей в качестве взятки. Тот ее принял и указал в документации только мелкие нарушения.
Через некоторое время факт коррупции был выявлен. В октябре 2024 года Матвеева осудили на четыре года ИК общего режима. Также его оштрафовали на 600 тысяч и запретили занимать должность инспектора в течение четырех лет.
Осужденный и его адвокат пытались обжаловать приговор в облсуде, однако его оставили без изменений.
Напомним, руководитель стройкомпании в Екатеринбурге оштрафована за взятку в размере 4 000 000 рублей.