Тагильская строительная компания подала в суд на УСМ Алексея Голященко из-за 72 млн

Posted 5 декабря, 05:11
Published 5 декабря, 05:11
Modified 5 декабря, 05:13
Updated 5 декабря, 05:13
Компания Виталия Лысова хочет взыскать с фирмы Алексея Голященко 72 миллиона рублей. Причиной иска, судя по картотеке дела, служит неисполнение обязательств по договорам поставки товаров.
Однако заявление пока оставлено без движения, поскольку истец подал документы с нарушениями. Лысову предложили устранить недостатки в срок до 18 декабря.
Добавим, судя по данным Rusprofile, в настоящее время статус ИП Виталия Лысова признан банкротом, однако тагильская компания «Эрастрой» продолжает работать, однако имеет проблемы с налогами. Выручка компании за 2023 год упала на 55% по сравнению с предыдущим периодом и составила 73 миллиона рублей. Прибыль исчисляется 65 тысячами, а стоимость активов — 200 тысяч рублей.
Ситуация с ответчиком — ООО «Уралстроймонтаж» — продолжает находиться на виду общественности. После провала с улицей Октябрьской революции подрядчик судится с администрацией города, а также проходит процедуру банкротства из-за многомиллионных долгов. Согласно данным открытых источников, в отношении УСМ введена процедура наблюдения. Кроме того, Голященко вместе с юристами оспаривает включение своей организации в реестр недобросовестных поставщиков.