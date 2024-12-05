Тагильская строительная компания подала в суд на УСМ Алексея Голященко из-за 72 млн

Добавим, судя по данным Rusprofile, в настоящее время статус ИП Виталия Лысова признан банкротом, однако тагильская компания «Эрастрой» продолжает работать, однако имеет проблемы с налогами. Выручка компании за 2023 год упала на 55% по сравнению с предыдущим периодом и составила 73 миллиона рублей. Прибыль исчисляется 65 тысячами, а стоимость активов — 200 тысяч рублей.