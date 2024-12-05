tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 10:44

Published 5 декабря, 10:44

Modified 5 декабря, 10:46

Updated 5 декабря, 10:46

Тагильчане завоевали бронзовые медали на Всероссийском турнире по борьбе

Тагильские юноши стали призерами на Всероссийских соревнованиях по борьбе

5 декабря 2024, 10:44
Фото: 1MI.

Тагильчане завоевали бронзовые медали на Всероссийском турнире по борьбе

В старейшем городе Ханты-Мансийского округа прошли Всероссийские соревнования по борьбе, участниками которых стали тагильские юноши. Им удалось завоевать бронзовые медали.

Турнир«Звезды Севера», объединяющий всю Россию, прошел в Сургуте. Юноши соревновались в умениях по греко-римской борьбе. По итогам конкурса ученики спортивной школы №3 привезли три бронзовые награды. Почетным третьим местом в своем весе могут гордиться борцы Максим Крутихин, Иван Муравьёв и Эдвин Рафиев.

На турнире в честь выдающегося тренера России Алексея Кораблева в Санкт-Петербурге, где соревновались мальчики до 16 лет, бронзу завоевал Андрей Цыпу.

Тренерами призеров были Алексей Богданов, Андрей Казанцев, Николай Хайлазиди и Фарасат Керимов.

Роман Хабибуллин, из спортшколы олимпийского резерва «Уралец», занял второе место в категории веса до 110 кг. Тренируют спортсмена Анвар Загитов и Дмитрий Халимов.

Триумф на Кубке Мира «Звёздные Войны III-Финал»: победы тагильчанина Артема Макаренко
Узнать подробнее
Читайте также:
Тагильчанка стала призером второго этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплинаТагильские конькобежцы привезли «золото» со всероссийских соревнованийТагильский школьник победил во Всероссийском конкурсе сочинений
#Агата Королева#Общество#Нижний Тагил#Дети#Спортивная школа#Медали#Борьба#Греко-римская борьба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика