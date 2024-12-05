Тагильские юноши стали призерами на Всероссийских соревнованиях по борьбе

Posted 5 декабря, 10:44
Published 5 декабря, 10:44
Modified 5 декабря, 10:46
Updated 5 декабря, 10:46
Турнир«Звезды Севера», объединяющий всю Россию, прошел в Сургуте. Юноши соревновались в умениях по греко-римской борьбе. По итогам конкурса ученики спортивной школы №3 привезли три бронзовые награды. Почетным третьим местом в своем весе могут гордиться борцы Максим Крутихин, Иван Муравьёв и Эдвин Рафиев.
На турнире в честь выдающегося тренера России Алексея Кораблева в Санкт-Петербурге, где соревновались мальчики до 16 лет, бронзу завоевал Андрей Цыпу.
Тренерами призеров были Алексей Богданов, Андрей Казанцев, Николай Хайлазиди и Фарасат Керимов.
Роман Хабибуллин, из спортшколы олимпийского резерва «Уралец», занял второе место в категории веса до 110 кг. Тренируют спортсмена Анвар Загитов и Дмитрий Халимов.
Ранее мы поздравляли тагильских школьников за «бронзу» на Всероссийском турнире по настольному теннису.