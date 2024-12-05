Тагильские юноши стали призерами на Всероссийских соревнованиях по борьбе

Турнир«Звезды Севера», объединяющий всю Россию, прошел в Сургуте. Юноши соревновались в умениях по греко-римской борьбе. По итогам конкурса ученики спортивной школы №3 привезли три бронзовые награды. Почетным третьим местом в своем весе могут гордиться борцы Максим Крутихин, Иван Муравьёв и Эдвин Рафиев.