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Posted 5 декабря, 12:02

Published 5 декабря, 12:02

Modified 5 декабря, 12:04

Updated 5 декабря, 12:04

В Свердловской области резко подорожали огурцы и помидоры

Цены на помидоры и огурцы резко взлетели к Новому году в Свердловской области

5 декабря 2024, 12:02
Фото: 1MI.

В Свердловской области резко подорожали огурцы и помидоры

В начале декабря 2024 года перед Новым годом в Свердловской области сильно поднялись цены на помидоры и огурцы. Продолжают дорожать и другие овощи.

По данным на 2 декабря, за неделю цена килограмма свежих огурцов увеличилась до 224,79 рубля (+16,43%), помидоров — до 245,85 рубля (+12,19%).

Также не дешевеют и овощи из «борщевого набора». Килограмм моркови в среднем можно было купить жителям региона за 46,6 рубля (+0,9%). Стоимость картофеля, согласно статистике, составила 48,15 рубля (+2,64%), лука-репки — 49,49 рубля (+0,82%).

Сильнее всего подорожала свежая капуста, цена килограмма достигла отметки в 42,48 рубля (+5,98%). Исключение составила свекла, которая немного подешевела, до 44,15 рубля (-0,09%).

Ранее власти заявили о том, что подорожание картофеля в Свердловской области связано с плохим урожаем корнеплода.

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