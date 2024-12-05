Цены на помидоры и огурцы резко взлетели к Новому году в Свердловской области

Posted 5 декабря, 12:02
Published 5 декабря, 12:02
Modified 5 декабря, 12:04
Updated 5 декабря, 12:04
По данным на 2 декабря, за неделю цена килограмма свежих огурцов увеличилась до 224,79 рубля (+16,43%), помидоров — до 245,85 рубля (+12,19%).
Также не дешевеют и овощи из «борщевого набора». Килограмм моркови в среднем можно было купить жителям региона за 46,6 рубля (+0,9%). Стоимость картофеля, согласно статистике, составила 48,15 рубля (+2,64%), лука-репки — 49,49 рубля (+0,82%).
Сильнее всего подорожала свежая капуста, цена килограмма достигла отметки в 42,48 рубля (+5,98%). Исключение составила свекла, которая немного подешевела, до 44,15 рубля (-0,09%).
Ранее власти заявили о том, что подорожание картофеля в Свердловской области связано с плохим урожаем корнеплода.