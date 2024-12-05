У двух жителей Серова взломали личные кабинеты на «Госуслугах»

Так, пенсионерке на телефон пришло СМС с цифровым кодом. Затем ей позвонил неизвестный и сказал, что он якобы работает в сотовой компании. Злоумышленник заставил ее сказать код, пригрозив, что иначе она потеряет номер телефона.