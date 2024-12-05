У двух жителей Серова взломали личные кабинеты на «Госуслугах»

Posted 5 декабря, 10:49
Published 5 декабря, 10:49
Modified 5 декабря, 10:51
Updated 5 декабря, 10:51
Так, пенсионерке на телефон пришло СМС с цифровым кодом. Затем ей позвонил неизвестный и сказал, что он якобы работает в сотовой компании. Злоумышленник заставил ее сказать код, пригрозив, что иначе она потеряет номер телефона.
Еще одним пострадавшим горожанином оказался молодой человек. С ним связалась женщина и сказала, что ему нужно обновить полис. Он сообщил ей данные, рассказали в пресс-службе полиции Серова.
После этого выяснилось, что в МФЦ неизвестные сделали запрос на данные СНИЛС, паспорта, ИНН, справку о доходах и другие документы, содержащие конфиденциальные данные. Пожилая женщина не смогла зайти в свой аккаунт на «Госуслугах».
Потерпевшие обратились в МФЦ, чтобы сменить реквизиты доступа, а также в полицию. Проводится проверка.
Напомним, жительница Нижнего Тагила отдала мошенникам около 300 тысяч рублей.